MarkeZineニュース

電通デジタル、dentsu health Japan・電通サイエンスジャムを吸収合併し新領域事業強化

　2025年9月26日、電通デジタルは、dentsu health Japanおよび電通サイエンスジャムを2026年1月1日付で吸収合併すると発表した。今回の合併により、メディカル領域およびデータサイエンス領域における新規事業創出を一層強化する。

　電通デジタルはこれまで、企業のDX推進、事業変革、顧客体験デザイン、メディアコミュニケーション、コマース、グローバル展開など、幅広い領域で専門性を提供してきた。

　今回の合併では、dentsu health Japanと電通サイエンスジャムの専門性を統合することで、シナジーの創出を図る。dentsu health Japanは国内電通グループで唯一メディカル・ヘルスケア領域の専門性を有するエージェンシーで、メディカル領域における専門知見・法令対応力を持つ。一方、電通サイエンスジャムは、サイエンス領域における研究成果のビジネス化を推進し、データサイエンスや生体情報解析の技術を有している。

　合併後は、電通デジタルが存続会社となり、社名や代表者、所在地に変更はない。dentsu health Japanのノウハウを生かし、メディカル領域に特化したコンテンツ制作自動化や患者、医師、製薬企業向けのサポートAI開発などの「最先端バーティカル（業界特化型）ソリューション」の開発を強化する。その一環として、社内に「dentsu health室（仮称）」を新設する予定だ。

　また、電通デジタルが電通グループ内で連携をリードし、「dentsu health」ブランドとして、日本国内外でマーケティング、コンサルティング、テクノロジーを統合したワンストップサービスの提供を目指す。

　本合併を機に、国内電通グループ内におけるデータサイエンス人財を集約し、データ活用によるマーケティングの高度化や、1stパーティデータに加えて外部データや3rdパーティデータなど幅広いデータも取り入れた生成AIの利活用を加速する。これにより、マーケティングの高度化や新規事業の創出、生体データを活用したシミュレーションAIモデルの開発強化が見込まれる。

2025/09/29
2025/09/29 14:15 https://markezine.jp/article/detail/49960

