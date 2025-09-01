×
MarkeZineニュース

電通、生成AIで購買場所ごとの購買者像を可視化する「People PALETTE」の提供を開始

　電通は、購買場所ごとの購買者像を可視化する「People PALETTE」の提供を開始した。同サービスでは、大規模調査データに小売企業やECサイトなどが保有する購買ログデータを生成AIで統合し、ブランド・商品における購買者の人物像情報を付与する。

　具体的には、電通が約15万人・約30業種を対象に年2回実施する意識調査から、生成AIにより108種類の「Personality CHIPS（購買者の属性や特性）」を抽出。このデータベースを各種購買ログデータと統合し、特定ブランド・商品の購買者像を「どのような人が、どの場所（チャネル）で購入したか」を分析する。

　購買場所ごとの購入実績情報や、購入者がその場で他にどのようなブランド・商品を購入しているかといったデータを加味することで、より具体的な購買者像の理解が可能となる。これにより、店頭陳列や商談、商品開発など様々なマーケティング施策に活用できる分析情報を提供する。

特定ブランド×特定チャネルの購買者像を示す「People PALETTE」のイメージ図（タップで画像拡大）
特定ブランド×特定チャネルの購買者像を示す「People PALETTE」のイメージ図（タップで画像拡大）

　また、People PALETTEとテレビなどの視聴ログデータを組み合わせ、購買者層と親和性の高いメディアやコンテンツの分析にも対応。購買者特性を踏まえた広告出稿や店舗販促、商品開発にも展開できる。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/01 07:15 https://markezine.jp/article/detail/49786

