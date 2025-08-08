【2025年前半】マーケティング業界のトレンドをチェック！MarkeZine人気記事ランキング20

2025年1月1日～7月31日の間に掲載した記事を、MarkeZine編集部が独自に点数付けし、ランキング化した結果を発表します。2025年前半は、どのようなトピックに注目が集まったのでしょうか？

2025年前半のマーケティングトレンドを総ざらい

生成AIの進化がビジネスのあり方を根底から覆し始めた2025年上半期。マーケティング業界では、AIとの共存を前提としたスキルセットの再定義が急務となりました。また、生活者の価値観が多様化・細分化する中で、企業はより深いインサイトに基づいたコミュニケーションを求められています。

未来を見据えた変革が求められる中、マーケティング業界ではどのようなトピックに注目が集まったのでしょうか？ MarkeZine編集部では、2025年1月1日～7月31日の間に掲載した記事を独自に点数付けし、ランキング化しました。本稿では、その上位20位を発表します。MarkeZineの人気記事から、業界の注目トピックを振り返ってみてください。

【1～10位】AI時代の生存戦略と、マーケターの役割が最大の焦点に

1位は、マーケターが日頃向き合うべき本質的な課題について、B2B Marketing Hackの“中の人”と高広伯彦氏が、真正面から問いを立てディスカッションしたセッションレポートでした。自身の業務を見つめ直すきっかけになる内容が、多くの読者の共感を呼びました。

2位には、1位と同じく高広伯彦氏が、日本のBtoBマーケティングが抱える課題と、売上だけでなく「価値」をいかにして創造していくべきかを論じた記事がランクイン。多くの企業が直面する課題に鋭く切り込んでいます。

3位は、アクセンチュアへの取材記事。「AIエージェント時代」という新たなキーワードを提示し、これからのマーケティングがどう変わっていくのかを具体的に解説しています。

続く4～10位は下記の通りで、マーケターの生存戦略から具体的な戦術まで、幅広いテーマがランクインしました。

4位はInstagram広告の運用ノウハウ、5位と7位は生成AI時代におけるマーケターのスキルセットやSEOのあり方を問い直す記事でした。6位は急成長企業に学ぶカテゴリー戦略、8位と9位は商品開発とインサイト活用に関する企業の事例、10位は最新のOOHトレンドをまとめた記事でした。

【11～20位】SNS、Z世代、リサーチ、普遍的なテーマにも強い関心

11位以下では、SNSのトレンド予測やZ世代のインサイト分析、成果につながるリサーチ手法など、マーケティング活動の根幹をなすテーマへの関心も引き続き高いことが示されました。

16位と17位にはZ世代に関する記事がランクインし、引き続き重要なターゲットであることがうかがえます。18位と20位は、特集「成果につながるリサーチ」の記事でした。時代が変化しても変わらない、顧客理解の重要性が浮き彫りになっています。

2025年上半期の人気記事ランキングからは、2つの大きな潮流が見えてきました。1つは、生成AIの進化に伴う「マーケターの役割の再定義」という大きなテーマ。もう1つは、Z世代攻略やSNSトレンド、企業の成功事例に学ぶ「日々の成果につながる実践的な知見」です。

未来を見据えた戦略的な思考と、足元の成果を出すための戦術的な実行力。その両方が、求められていると言えるでしょう。2025年後半に向けて、これらのトレンドを改めておさらいしてみてはいかがでしょうか。