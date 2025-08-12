【マーケター必見】『戦略ごっこ』芹澤連氏が説く「広告意思決定論」

9/10-11「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、『戦略ごっこ』の著者 芹澤連氏が登壇するセッションをご紹介します。

エビデンスベースで「広告の効き方」を見てみよう

昨今、広告の効率性に注目が集まり、「ROI〇〇%」「ROAS〇〇%」といった指標が重視される傾向にあります。その際、皆さんは、広告の「効率性」と「効果」を区別して考えられていますか？

11日（木）17:35～18:15に行われるセッション『芹澤連氏が説く「広告意思決定論」 エビデンスベースで広告の“効き方”を見てみよう』では、芹澤連氏が「広告がどのように効くのか」をエビデンスベースで解き明かします。

「広告に何億も投資して、どんな意味があるの？」という批判に対して、いくつかエビデンスベースの解を示してもらえるそうです。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 広告の本来の役割を理解し、広告効果を見る際の解像度を上げる

実は、広告単体の効果はそれほど大きくない？エビデンスベースで「広告の効き方」を理解する

自社のビジネスの状況に応じて、広告戦略を設計する際の「考え方」を学ぶ

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら