×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【マーケター必見】『戦略ごっこ』芹澤連氏が説く「広告意思決定論」

9/10-11「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、『戦略ごっこ』の著者 芹澤連氏が登壇するセッションをご紹介します。

エビデンスベースで「広告の効き方」を見てみよう

セッション詳細＆登録は画像をクリック
セッション詳細＆登録は画像をクリック

　昨今、広告の効率性に注目が集まり、「ROI〇〇%」「ROAS〇〇%」といった指標が重視される傾向にあります。その際、皆さんは、広告の「効率性」と「効果」を区別して考えられていますか？

　11日（木）17:35～18:15に行われるセッション『芹澤連氏が説く「広告意思決定論」　エビデンスベースで広告の“効き方”を見てみよう』では、芹澤連氏が「広告がどのように効くのか」をエビデンスベースで解き明かします。

　「広告に何億も投資して、どんな意味があるの？」という批判に対して、いくつかエビデンスベースの解を示してもらえるそうです。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • 広告の本来の役割を理解し、広告効果を見る際の解像度を上げる
  • 実は、広告単体の効果はそれほど大きくない？エビデンスベースで「広告の効き方」を理解する
  • 自社のビジネスの状況に応じて、広告戦略を設計する際の「考え方」を学ぶ

同日おすすめセッション

9月11日（木）11:55～12:25

『「どんなに最適化を尽くしても、広告が“効かなくなる日”がやってくる。」 ――CVRが200%に、広告指標改善の突破口は意外な所にあった』

9月11日（木）16:05～16:35

『ウエルシア発、リテールメディアの新境地 〜デジタル×リアル融合で実現する顧客体験革新〜』

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/12 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49697

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  2. 2
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  3. 3
    Googleが描く検索と広告の未来──広告部門VPが語る、AIによる進化とマーケティングへの示唆
  4. 4
    シニア女性に響くアプローチとは？「メディア三層構造」と「実用→感情→習慣」の視聴サイクルが鍵に
  5. 5
    コミュニケーションに溶け込む！若年層に届く「LINEプロモーション絵文字」
  6. 6
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  7. 7
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  8. 8
    注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【7/31～8/7】 NEW
  9. 9
    最近話題の「LLMO」とは？AI検索が台頭する中で、やるべき施策を解説
  10. 10
    1ヵ月の予約枠が10分で埋まる？！コーセーの最新技術に学ぶ「消費者が本当に求めているレコメンドの形」
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    日やけ止め市場4年連続売り上げNo.1達成を支える、花王「ビオレUV」のマーケティングスキームとは？
  3. 3
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  4. 4
    2025年上半期に話題になったOOH15選！隠れた仕掛けから応援広告まで最新トレンドを解説
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  7. 7
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  8. 8
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  9. 9
    マーケティング以外でマーケティングを進化させる方法｜利便性・操作性だけじゃない「UXデザイン」の基本
  10. 10
    LINEヤフーも驚く「仕組み化と再現性」AI活用で予算規模を問わず成果を出すサイバーエースの広告運用