「何のために実施するか？」を見失わず成果を出す、Jリーグに学ぶマーケティング実践論【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、2日目の編集部一押しセッションをご紹介します。

躍進のＪリーグ、背景にある戦略と戦術とは？

11日（木）10:00～10:40に行われるセッション「「行ってみたい」気持ちをどう作る？Ｊリーグに学ぶ、N=1把握から戦術に落とし込むマーケティング実践論」は、顧客理解が施策につながらない、「何のために実施するか？」の軸がブレるといった課題をお持ちの方におすすめのセッションです。

2024シーズンにはリーグ戦史上最多の入場者数を記録し、クラブ売上高も過去最高を更新するなど躍進を続けるＪリーグ。その背景には「9segs」フレームワークを基底とした戦略立案と、着実な戦術の実施があります。では、具体的にどのような取り組みを行い、仕組み化しているのでしょうか？Ｊリーグのマーケティング担当者に、連載『サッカークラブに学ぶ！マーケティング』インタビュアーの飯髙悠太氏が問いかけます。

このセッションで学べること 何のために実施するか？に立ち戻る起点の重要性

フレームワークを形骸化しない考え方

Ｊリーグの取り組み事例

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

