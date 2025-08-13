「なぜ、この人は買うのか？」合理的ではない購買行動を読み解くジュエリーブランドの挑戦【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、1日目の編集部一押しセッションをご紹介します。

合理的ではない購買行動をいかに読み解くか

サザビーリーググループで複数のジュエリーブランドを展開するエーアンドエスは、数値では読み解けないデータを活用することで、心のゆらぎを探り、合理的ではない購買行動を読み解く試みに取り組んでいます。

10日（木）15:20～15:50に行われるセッション「数値で読み解けない顧客の気持ちを知り、アプローチするには？ジュエリーへのときめき方をAI✕ペルソナで探る！」では、なぜ、はそのような取り組みをすることにしたのか？具体的に何がわかってきているのか？取り組みをリードする、同社の飯塚泰輔氏が解説します。

ユーザーの定性データからインサイトを探りたい、ユーザーが感じる緒的価値にもっと向き合いたいと考えている方におすすめのセッションです。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること なぜ、数字／定量データだけでは足りないのか？

数値で見えない情報をいかに可視化するか

AI活用で見えてきたインサイトの違い

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら