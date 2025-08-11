AI時代の「インサイト発見」新常識。データに溺れず“本当に必要な気づき”を掘り起こす【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

with AI時代、情報に埋もれている“本当に必要な気づき”を掘り起こす方法

「データは山のようにあるのに、次のアクションに繋がらない」「分析レポートは出てくるが、いまいち“腹落ち”しない」──AIの進化により、データ収集やパターンの抽出はかつてなく容易になりました。しかし、そのデータが「宝の持ち腐れ」になっていると感じる方も少なくないのではないでしょうか。

AIはパターンを教えてくれますが、その背景にある「意味」や「本質」までは教えてくれません。データから“本当に価値ある気づき”をすくい上げ、誰もが納得できる戦略へと昇華させるのは、今も変わらず「人」にしかできない重要な役割です。

11日（木）16:50～17:20に行われるセッション「“見えないインサイト”にどう出会うか？ ～with AI時代、情報に埋もれている“本当に必要な気づき”を掘り起こす方法」には、インサイト発見のプロフェッショナルである電通マクロミルインサイトが登壇。「インサイト・バリューチェーン」の考え方を軸に、データの奥に眠る“見えないインサイト”に出会い、戦略に繋げるための実践的なプロセスをお話します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 自社の情報を活用し、インサイトを発見するための方法

AIを活かしつつ、人が担う「意味づけ」と「納得」の役割

インサイトを“埋もれさせない”ための探索プロセス

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら