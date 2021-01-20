Barriz、D2C事業者向けにAmazonにおけるスタートアップパッケージの提供を開始

CARTA HOLDINGSのグループ会社であるBarrizは、D2C展開企業向けにAmazonにおけるスタートアップパッケージ「Zenmai」の提供を開始した。

近年、小売店を介さずデジタルを主軸に物販を展開するDtoC（Direct-to-Consumer）市場への企業参入は世界的に増加している。加えて、国内物販系分野のBtoC-EC市場規模は10兆515億円と拡大（※1）し、購買プロセスも多様化しておりその中でも特にAmazon経由で購入をする消費者は増え続けている。

こうした背景を受け、今後Amazonで自社製品の販売を検討するD2C企業向けに、集客から改善施策までをトータルでサポートするスタートアップパッケージ「Zenmai」を提供するに至った。

同サービスでは、スポンサー広告を活用したストアページ作成、Amazon Advertisingを利用した広告運用／分析・効果改善、オーガニックページの動向分析、外部広告活用などを支援していく。

※1：電子商取引に関する市場調査（経済産業省 2020年7月22日）

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003.html

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