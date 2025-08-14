×
ニュース

記事

イベント

用語集

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

ファンケルとGDOに学ぶLTV最大化戦略／「ブランド想起」を広げるには【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「ブランド想起」を広げるLTV最大化戦略

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　LTV（生涯顧客価値）は、多くの企業にとって欠かせない指標です。長く愛されるブランドになるには、1つの商品だけで覚えてもらう「点」の関係ではなく、複数の商品やサービスを通じて、ブランド全体として想起される「面」の関係を築くことが求められます。

　11日（木）12:45～13:25に行われるセッション『ファンケル×ゴルフダイジェスト・オンラインに学ぶ「ブランド想起」を広げるLTV最大化戦略』では、こうしたアプローチを実践している、化粧品や健康食品を展開するファンケルと、ゴルフ関連事業を手がけるゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）の2社からリーダーが登壇します。

　ファンケルの通販営業本部でCRM領域をリードする石川氏、GDOでデータを活用したエンゲージメント向上に取り組む加藤氏をパネリストとして招聘。経営やCMO視点で長くデータを活用している、タネトシカケの代表、はなまるのCMO、マーケティングギルドコミュニティの代表理事の髙口裕之氏をモデレーターに迎え、両社が行うLTV向上に向けたデータ活用を深掘りします。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • LTVを向上するために必要な考え方が先進する企業の言葉から学べる
  • マーケティングへのデータ活用のヒントが得られる

同日おすすめセッション

9月11日（木）10:55～11:35

データ基盤・アプリ・CRMで顧客理解を深化するTOAIのデータ戦略 ―ジャンカラのユーザー体験の裏側にあるデータ活用と現場のリアル―

9月11日（木）14:35～15:05

ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用

全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/14 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49692

イベント

