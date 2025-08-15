ウエルシアが描くリテールメディア戦略と、その先の未来像とは？【無料】

ウエルシア事例に見る、リテールメディアの新境地

デジタルとリアルの融合による新たな顧客体験の創出は、多くの企業が取り組む重要課題です。特にリテール業界では、膨大な顧客データと店舗網をいかに活用し、新しいマーケティング価値を生み出すかが問われています。

11日（木）16：05～16：35に行われる「ウエルシア発、リテールメディアの新境地 〜デジタル×リアル融合で実現する顧客体験革新〜」のセッションでは、ウエルシア薬局 清田氏とアドインテ 稲森氏が登壇します。

本セッションでは、ウエルシアが描くリテールメディア戦略の全体像とその先の未来像に迫ります。従来の販促からデジタル連動型へとシフトするプロセス、そして膨大な顧客データと日本最大級の店舗網というリアルアセットの融合が、いかに新たなマーケティング価値を創出するのか。

オンサイトからオフサイトまで、あらゆる顧客接点を活用した統合マーケティングが実現する、次世代の顧客体験革新の裏側を、具体的な事例を交えてお話しします。

