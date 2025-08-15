×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZineニュース

ウエルシアが描くリテールメディア戦略と、その先の未来像とは？【無料】

ウエルシア事例に見る、リテールメディアの新境地

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

　デジタルとリアルの融合による新たな顧客体験の創出は、多くの企業が取り組む重要課題です。特にリテール業界では、膨大な顧客データと店舗網をいかに活用し、新しいマーケティング価値を生み出すかが問われています。

　11日（木）16：05～16：35に行われる「ウエルシア発、リテールメディアの新境地 〜デジタル×リアル融合で実現する顧客体験革新〜」のセッションでは、ウエルシア薬局 清田氏とアドインテ 稲森氏が登壇します。

　本セッションでは、ウエルシアが描くリテールメディア戦略の全体像とその先の未来像に迫ります。従来の販促からデジタル連動型へとシフトするプロセス、そして膨大な顧客データと日本最大級の店舗網というリアルアセットの融合が、いかに新たなマーケティング価値を創出するのか。

　オンサイトからオフサイトまで、あらゆる顧客接点を活用した統合マーケティングが実現する、次世代の顧客体験革新の裏側を、具体的な事例を交えてお話しします。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、データ活用関連のおすすめセッション

9月11日（木）14：35～15：05

ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用

9月11日（木）13：40～14：20

AIとの対話で購買が完結する時代が到来。「あなたの製品は選ばれますか？」 ～ AIに勝つ、新たな「体験主導型ファネル」の設計手法 ～

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZineニュース連載記事一覧

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/15 14:30 https://markezine.jp/article/detail/49700

イベント

