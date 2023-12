TikTok for Businessは、「ILLUMINATE 2024 with TikTok for Business」を12月15日(金)に開催する。

画像クリックでイベントサイトに遷移します

同イベントは、広告主、ビジネスオーナー、広告代理店向けのショート動画マーケティングに特化したオンラインイベント。「M2DK/マツダ家の日常」の関ミナティ氏、ワンメディア代表の明石ガクト氏、インフルエンサー万博を主催運営するカレン社長こと川口加恋氏などが登壇する。

ショート動画マーケティング市場をけん引する業界のリーダーたちとともに、これからのビジネスで役立つマーケティング情報やユーザーに響くクリエイティブ制作の方法などを発信する。