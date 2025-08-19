Wunderbar、「Skettt Influencer」提供　インフルエンサーの宣伝素材を月額利用

Wunderbarは2025年8月18日、インフルエンサーの宣伝素材を利用できる月額制ライセンスサービス「Skettt Influencer」を開始した。

同サービスは、タレントの宣伝素材を提供してきたIPマーケティングプラットフォーム「Skettt」の仕組みを活用し、20社の芸能事務所と提携。300名以上のインフルエンサー素材を広告やSNS、販促物などに活用できる。

提携事務所一覧

同サービスは、月額の定額プランを提供、1契約で3商材以上に同時活用可能だ。

契約から最短1週間で撮影済み素材を提供し、事務所によるチェックも最短1〜2営業日で完了するため、短期間でバナーや動画広告素材に活用できる。契約期間は最短1ヶ月からの試用が可能で、小規模な検証導入にも対応する。

加えて、素材は合成や衣装変更、カラー調整が可能で、数百枚のテンプレートから選択できる。要望に応じたオリジナル撮影も対応する。

【関連記事】

・toridori、インフルエンサーが作成した投稿を広告素材として二次利用できる「PostAds」提供

・ネオマーケティング、インフルエンサーマーケティング支援サービス「Looply」提供

・クロス・マーケティンググループ、ネクストレンドの一部事業を譲受 インフルエンサーマーケティング強化へ

・Y世代とZ世代でインフルエンサーによるプロモーション投稿への印象度に差【エクスクリエ調査】

・PLAN-B、小田急線各線でトレインジャック広告を展開 インフルエンサー広告の可能性を表現