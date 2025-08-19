×
MarkeZineニュース

Wunderbar、「Skettt Influencer」提供　インフルエンサーの宣伝素材を月額利用

　Wunderbarは2025年8月18日、インフルエンサーの宣伝素材を利用できる月額制ライセンスサービス「Skettt Influencer」を開始した。

　同サービスは、タレントの宣伝素材を提供してきたIPマーケティングプラットフォーム「Skettt」の仕組みを活用し、20社の芸能事務所と提携。300名以上のインフルエンサー素材を広告やSNS、販促物などに活用できる。

提携事務所一覧
提携事務所一覧

　同サービスは、月額の定額プランを提供、1契約で3商材以上に同時活用可能だ。

　契約から最短1週間で撮影済み素材を提供し、事務所によるチェックも最短1〜2営業日で完了するため、短期間でバナーや動画広告素材に活用できる。契約期間は最短1ヶ月からの試用が可能で、小規模な検証導入にも対応する。

　加えて、素材は合成や衣装変更、カラー調整が可能で、数百枚のテンプレートから選択できる。要望に応じたオリジナル撮影も対応する。

【関連記事】
toridori、インフルエンサーが作成した投稿を広告素材として二次利用できる「PostAds」提供
ネオマーケティング、インフルエンサーマーケティング支援サービス「Looply」提供
クロス・マーケティンググループ、ネクストレンドの一部事業を譲受　インフルエンサーマーケティング強化へ
Y世代とZ世代でインフルエンサーによるプロモーション投稿への印象度に差【エクスクリエ調査】
PLAN-B、小田急線各線でトレインジャック広告を展開　インフルエンサー広告の可能性を表現

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/19 13:00 https://markezine.jp/article/detail/49707

