Z世代にとっては今や「ファーストメディア」に。eスポーツ市場の熱狂をどうビジネスに変えるか？【無料】

eスポーツの熱狂をどうビジネスに変えるか？

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

両国国技館や幕張メッセを満員にするほどの熱狂を生むeスポーツ市場。Z世代にとっては今や「ファーストメディア」とも言える存在です。しかし、その熱狂を前に、自社のビジネスにどう生かせばいいのか思案するマーケターは少なくないのではないでしょうか。

11日（木）15：20～15：50に行われる「eスポーツの熱狂をどうビジネスに変えるか？J.フロントリテイリング・カゴメ・フィリップス事例に学ぶ「3つの壁」の攻略法」のセッションでは、J.フロント リテイリングでeスポーツチーム「SCARZ」と大丸松坂屋百貨店のマーケティングを兼任する島袋孝一氏が登壇します。

本セッションでは、eスポーツをマーケティングに活用する上での“3つの壁” の攻略法を、実践事例を交えて解き明かします。

このセッションで学べるポイント

マーケターが知らないeスポーツ市場の実態

eスポーツをブランドのアクティベーション方法の勝ちパターンと、参入を検討する際の判断基準

Z世代のファン層が熱いゲームタイトルとチーム

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、データ活用関連のおすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら