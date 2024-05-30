アドインテら3社、Osaka Metro駅構内にIoT自動販売機「AIICO」を設置

アドインテ、大阪市高速電気軌道（以下、Osaka Metro）、Birdmanの3社は、5月29日、Osaka Metro駅構内において、アドインテが運営するIoT自動販売機「AIICO（アイコ）」の設置を発表した。

AIICOでは、商品告知からサンプル配布、リマーケティングまでワンストップで行えるサイネージ型IoT自動販売機。Osaka Metro 堺筋線 天下茶屋駅など計4駅の駅構内に順次設置する。

サイネージ型IoT自動販売機「AIICO」

これにより各メーカー企業は、製品販売・プロモーションの新エリアとして、同自販機を活用したマーケティングが可能だ。

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