MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZineニュース

BtoB企業がメディアを活用し、リード獲得～商談創出まで効率的に行うには？マイナビが解説【参加無料】

BtoB企業のメディア活用を効率化！

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録

　メディアを活用し、新たな接点の創出を図るBtoB企業のマーケターには、新規リード獲得から商談化までを効率的かつ効果的に進める戦略が求められています。加えて、社内における部所・部門間連携も欠かせません。

　11日（木）16：50～17：20に行われる「メディア活用でマーケティング活動を効率化 ～コミュニケーションが取れるリード獲得手法と成功事例～」のセッションでは、マイナビ コンテンツメディア事業本部の白田氏が講演します。

　本セッションでは、メディアを活用した効率化なリード獲得～商談化戦略をテーマとして解説。インサイドセールスと連携した高い接続率を実現するためのリード獲得方法やコンテンツ活用による興味付け、そしてメディアのブランド力を最大限に活かしたアプローチ手法まで紹介します。

　最新のITとテクノロジーに関する情報などを発信するビジネスメディア「TECH+」独自の調査結果や、具体的な施策と成功事例を知ることができるセッションとなっています。新規リード獲得からエンタープライズ戦略やABM戦略などターゲット企業との接点創出、インサイドセールスとの連携による商談創出の効率化まで一連の戦略設計と実行のポイントを学びたいBtoBマーケターにお勧めです。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、編集部おすすめセッション

9月10日（水）13：40～14：20

会員証・予約・EC・販促キャンペーンまで！ LINEミニアプリで変わる、顧客体験の未来（仮）

9月11日（木）13：40～14：20

もうファネルで顧客を“待つ”のはやめよう。AIが“連れてくる”時代の「体験」設計術。

9月11日（木）14：35～15：05

データとAIが導くリード獲得戦略 ～見込み客を最大化、リアル×オンラインで成果を出す秘訣～

公式タイムテーブルをチェックする
上記以外にもセッションを多数ご準備しています！公式タイムテーブルをチェック

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26 14:00 https://markezine.jp/article/detail/49760

