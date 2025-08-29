検索行動が変わる今、マーケターが準備すべきこととは？ファクトで見るLLMO・AEO【無料】

Speeeが語る、AI時代のマーケティング変革──検索行動が変わる今、マーケターが準備すべきこと

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

AI時代の到来により、マーケティングの地殻変動が始まっています。消費者の従来の検索行為がAI対話に置き換えられることで、サイトを訪問しない「ゼロクリック化」が進むと言われており、多くのマーケターは自社流入が失われるリスクに対して頭を悩ませています。

10日（水）16：50～17：20に行われる「AI時代のマーケティング変革──検索行動が変わる今、マーケターが準備すべきこととは？ファクトで見るLLMO・AEO（AI検索最適化）」では、株式会社Speeeが登壇。

本セッションでは、ゼロクリック時代にこそCVを増やしていくためのAEO（AI Engine 最適化）対策について、基本となる生成AIのシステムや考え方について触れながら実際のデータをもとに解説します。

このセッションで学べるポイント

AIエージェントの仕組みと、LLMO・AEO・GEO・AIOといった主要キーワードの理解

消費者行動の変化や、最新のAI検索最適化事例をデータで把握

AI技術の発展による消費者行動の変化を踏まえ、マーケターが短期・中期・長期で準備すべきこと

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら