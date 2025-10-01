×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

10/5まで無料公開！ トライバルメディアハウス・池田紀行氏の『マーケティング「つながる」思考術』

マーケティング「つながる」思考術 「こんなはずじゃなかった」と決別するために知っておくべき売上に至るまでの「点と線と面」

　MarkeZineを運営する翔泳社では、10月1日（水）から10月5日（日）まで、トライバルメディアハウス・池田紀行氏の著書『マーケティング「つながる」思考術 「こんなはずじゃなかった」と決別するために知っておくべき売上に至るまでの「点と線と面」』を無料で全文公開しています。

　マーケティングにおいて重要なことは、様々な課題に対し、それぞれに最適な施策を実行すること。ですが、成功した施策にとらわれすぎたり、同じ施策をどんな課題にも適用したりするなど、成果に結びつかない事態に陥ることが少なくありません。

　本書ではそうした課題と施策のミスマッチを防ぐため、課題に対して「施策＝点」と「売上までのルート＝線」と「マーケティング戦略＝面」をつなげるための考え方が解説されています。各施策でできること、できないことを理解し、今必要な施策を見極める思考術が身につきます。

　本書の無料公開は10月5日（日）までです。ぜひチェックしてみてください。

10/14発売
西口一希氏『良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹』

良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹

Amazon　 SEshop　 その他

 
良い売上、悪い売上
「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹

西口一希
発売日：2025年10月14日（火）
定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

本書について

本書の核心は、売上を「継続的に利益に貢献する良い売上」と「一過性で利益に貢献しない悪い売上」に峻別し、本来マーケティングが果たすべき役割を「良い売上」の最大化としていることです。

10/16発売
逸見光次郎氏『デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 第2版 「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール』

デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 第2版 「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール

Amazon　 SEshop　 その他

 
デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 第2版
「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール

逸見光次郎
発売日：2025年10月16日（木）
定価：1,738円（本体1,580円＋税10%）

本書について

従来はマーケティングの中でも専門的な領域だったため、レベルの高い書籍が多いですが、本書は新人でもわかるようにイチから説明しています。改訂版では、新たな図も追加して、より読みやすく、理解しやすくバージョンアップしました。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/01 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49848

