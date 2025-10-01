10/5まで無料公開！ トライバルメディアハウス・池田紀行氏の『マーケティング「つながる」思考術』

MarkeZineを運営する翔泳社では、10月1日（水）から10月5日（日）まで、トライバルメディアハウス・池田紀行氏の著書『マーケティング「つながる」思考術 「こんなはずじゃなかった」と決別するために知っておくべき売上に至るまでの「点と線と面」』を無料で全文公開しています。

マーケティングにおいて重要なことは、様々な課題に対し、それぞれに最適な施策を実行すること。ですが、成功した施策にとらわれすぎたり、同じ施策をどんな課題にも適用したりするなど、成果に結びつかない事態に陥ることが少なくありません。

本書ではそうした課題と施策のミスマッチを防ぐため、課題に対して「施策＝点」と「売上までのルート＝線」と「マーケティング戦略＝面」をつなげるための考え方が解説されています。各施策でできること、できないことを理解し、今必要な施策を見極める思考術が身につきます。

本書の無料公開は10月5日（日）までです。ぜひチェックしてみてください。

10/14発売

西口一希氏『良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹』

「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹 西口一希

発売日：2025年10月14日（火）

定価：2,640円（本体2,400円＋税10%） 本書について 本書の核心は、売上を「継続的に利益に貢献する良い売上」と「一過性で利益に貢献しない悪い売上」に峻別し、本来マーケティングが果たすべき役割を「良い売上」の最大化としていることです。

10/16発売

逸見光次郎氏『デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 第2版 「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール』