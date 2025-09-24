生成AI時代のブランド戦略を議論、10月2日にマーケター向けセミナー開催

AIの進化が消費者の意思決定プロセスに大きな影響を与える中、最新のブランドマーケティング戦略について学ぶウェビナーが2025年10月2日（木）13時から14時にZoomで開催される。本ウェビナーは広告主限定で、AI時代に求められるマーケターの新たな戦略をテーマとしている。

生成AIの発展によって人の情報収集・意思決定の過程が変容しつつあり、従来の知名度や刷り込みに依存した施策が通用しなくなることが予想される。そうした中、ブランドマーケティングは何が変わり、何が変わらないのか？

本ウェビナーでは、NexGen CEOの金井統氏（元リクルートマーケティング室VP）、NexGen CPOの三枝祐樹氏（元リクルート）、REVISIO CEOの郡谷康士氏が登壇。RAG／LLMO時代におけるブランドのあり方や、今後も変わらない重要な要素について議論する。

