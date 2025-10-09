×
MarkeZineニュース （AD）

ビジネス書など翔泳社のPDF版書籍が50％ポイント還元　約1,800点対象に10月17日まで

　MarkeZineを運営する翔泳社では、10月9日（木）から10月17日（金）まで、通販サイト「SEshop」でPDF版の書籍が50％ポイント還元となるセールを開催中です。

　今回のセールでは、2025年9月初旬までに発売した書籍約1,800点が対象となっています。マーケティングの専門書から広くビジネスパーソンに役立つビジネス書、さらにプログラミングやデザインの書籍なども揃っています。

　ところで、SEshopが会員向けに実施したアンケート（※）では、職種に「マーケティング」と回答した人のうち、1年間に3万円以上を書籍に費やす人が53％と半数超え。動画やAIで学べる時代に、体系的で確かな知識を書籍に求めるマーケターの姿が浮かび上がった結果となりました。

　この流れに取り残されず、ぜひ書籍をお得に購入できるこの機会をご活用ください。

　なお、SEshopを初めて利用される方には、すぐに使える500ポイントをプレゼントしています。

【ポイント対象について】
セール期間中に同一商品を複数冊購入する場合、キャンペーンの還元率が適用されるのは1冊目のみです。2冊目以降は通常の還元率（＝10％）となります。獲得したポイントは次回購入時から1ポイント＝1円で利用できます。

特設ページで本を探す

※2025年7月から8月にかけて実施（方法：Webアンケート、有効回答数：1909）

おすすめの本はこちら

新トリプルメディアマーケティング 3要素の連携を仕組み化し、戦術を最適化する
1,000ポイント還元		 ウォーターサーバーのキャッチコピーを100本考える方法
800ポイント還元
AIで「論理的思考力」を鍛える本 ChatGPTと会話しながらロジカルシンキングを深める【PDF版】
1,000ポイント還元		 「分かった！」と思わせる説明の技術 知識ゼロの相手にも伝わるようになる本【PDF版】
890ポイント還元
Tableauユーザーのための伝わる！わかる！データ分析×ビジュアル表現トレーニング 第2版 ～演習で身につく実践的な即戦力スキル～
1,350ポイント還元		 「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促す
1,000ポイント還元
マーケターキャリアパス 10年後も活躍し続けるための成長戦略【PDF版】
1,000ポイント還元		 マーケティング手法大全 トップマーケターを目指す人が知っておきたい12分野115種のメソッド
1,000ポイント還元
ゲームフルデザイン 「やりたくなる」を生み出すゲーミフィケーションの進化【PDF版】
1,000ポイント還元		 12週間MBA 現代のビジネスをリードするために必須なコアスキルを身につける
1,350ポイント還元

　他の本を探してみる　

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/09 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49937

