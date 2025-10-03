Ｊリーグ マネジメントカップ2024発表、各ディビジョン1位は広島・千葉・金沢

デロイト トーマツは2025年9月30日、「Ｊリーグ マネジメントカップ2024」の結果を発表した。このランキングはＪリーグ全クラブのビジネスマネジメント力を「マーケティング」「経営効率」「経営戦略」「財務状況」の4分野・12のKPIで評価するもので、今年度で11回目の発表となる。

Ｊ1：サンフレッチェ広島が新スタジアム効果で1位

Ｊ1ではサンフレッチェ広島が初の1位となった。広島は2024年2月に新スタジアム「エディオンピースウイング広島」が開業し、平均入場者数が約1.7倍、スタジアム集客率は約2.4倍、売上高成長率も91.4％増加するなど大幅な業績向上が認められた。これにより前年14位から大きく順位を上げた。前年1位の浦和レッズは2位となったが、売上高100億円超を2年連続で記録した。

*数字はポイント数、BMPはビジネスマネジメントポイントの略、★はディビジョン首位

Ｊ2：ジェフユナイテッド千葉が僅差で初の1位

Ｊ2はジェフユナイテッド千葉が初の首位。マーケティング2位、その他の指標でも全般的に高得点を獲得し、2位と2ポイント差でのトップとなった。千葉は部門横断で集客プロジェクトを行い、平均入場者数が前年比22.4％増、売上高成長率が20.7％増となった。経営体制の変化も業績向上の背景とされる。

*数字はポイント数、BMPはビジネスマネジメントポイントの略、★はディビジョン首位

Ｊ3：ツエーゲン金沢が新スタジアムで初1位

Ｊ3ではツエーゲン金沢が1位。2024年2月開業の新スタジアム「金沢ゴーゴーカレースタジアム」が集客の原動力となり、イベントなど多様な施策の結果、平均入場者数が28.6％増、売上高成長率が46.3％増を記録した。

*数字はポイント数、BMPはビジネスマネジメントポイントの略、★はディビジョン首位

2024年シーズンは全ディビジョンで平均入場者数も増加し、年間総入場者数は前年比14.4％増の12,540,265人、過去最多となった。Ｊ1に2クラブが追加されたことによる試合数増加、Ｊリーグカップの開催方式変更によるＪ2・Ｊ3クラブと上位ディビジョンとの対戦機会の創出、さらに「THE国立DAY」として国立競技場で13試合を開催し平均入場者数50,320人を記録したことなど、リーグ全体の集客施策が功を奏した。

調査概要

調査対象：Ｊリーグ所属の全60クラブ（Ｊ1・Ｊ2・Ｊ3）

分析分野：「マーケティング」「経営効率」「経営戦略」「財務状況」

指標：12KPI

期間：2024シーズンの財務・公開情報を基に分析

【関連記事】

・【耳から学ぶ】Jリーグの過去最多来場を支えた顧客起点マーケティング

・ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング

・FC東京に学ぶ「背伸び」のブランド戦略、「東京らしさ」で熱狂を創るには？

・新規獲得とリピートを大きく向上！Jリーグが「THE国立DAY」で実現する価値創造