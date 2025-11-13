×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース （AD）

ビジネス書が40％ポイント還元でお得に！ 翔泳社のPDF版書籍が11月20日までセール中

　MarkeZineを運営する翔泳社では、11月13日（木）から11月20日（木）まで、通販サイト「SEshop」でPDF版の書籍が40％ポイント還元となるセールを開催中です。

　今回のセールでは、2025年10月初旬までに発売した書籍を含む約1,800点が対象です。マーケティングの専門書だけでなく、仕事に必要な基礎スキルを学べるビジネス書もあります。

　たとえば、新しいメディア戦略を考えたい方には『新トリプルメディアマーケティング』、説明してもわかってもらえないことが多い方には『「分かった！」と思わせる説明の技術』がおすすめです。

　なお、SEshopを初めて利用される方には、すぐに使える500ポイントをプレゼントしています。

【ポイント対象について】
セール期間中に同一商品を複数冊購入する場合、キャンペーンの還元率が適用されるのは1冊目のみです。2冊目以降は通常の還元率（＝10％）となります。獲得したポイントは次回購入時から1ポイント＝1円で利用できます。

特設ページで本を探す

おすすめの本はこちら

新トリプルメディアマーケティング 3要素の連携を仕組み化し、戦術を最適化する
800ポイント還元		 ウォーターサーバーのキャッチコピーを100本考える方法
640ポイント還元
AIで「論理的思考力」を鍛える本 ChatGPTと会話しながらロジカルシンキングを深める【PDF版】
800ポイント還元		 「分かった！」と思わせる説明の技術 知識ゼロの相手にも伝わるようになる本【PDF版】
712ポイント還元
Tableauユーザーのための伝わる！わかる！データ分析×ビジュアル表現トレーニング 第2版 ～演習で身につく実践的な即戦力スキル～
1,080ポイント還元		 「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促す
800ポイント還元
マーケターキャリアパス 10年後も活躍し続けるための成長戦略【PDF版】
800ポイント還元		 マーケティング手法大全 トップマーケターを目指す人が知っておきたい12分野115種のメソッド
800ポイント還元
ゲームフルデザイン 「やりたくなる」を生み出すゲーミフィケーションの進化【PDF版】
800ポイント還元		 両利きのプロジェクトマネジメント 結果を出しながらメンバーが主体性を取り戻す技術【PDF版】
880ポイント還元
THE MODEL（MarkeZine BOOKS） マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス【PDF版】
720ポイント還元		 たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング（MarkeZine BOOKS）【PDF版】
800ポイント還元

　他の本を探してみる　

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/13 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50076

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  2. 2
    味の素＆日本ピザハットが語るMMMのリアル！導入後の影響や、成果につなげるコツは？ NEW
  3. 3
    データ管理作業が4分の1に？　商品情報を“デジタル資産”に変える「PIM」の可能性とは
  4. 4
    AIエージェント時代、購買体験はどう変わる？マーケ戦略再構築の鍵は非構造化データ活用にあり NEW
  5. 5
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは NEW
  6. 6
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  7. 7
    DL数70万超アプリの次の一手、ヤマト インターナショナルとCORINが仕掛けるCX向上戦略
  8. 8
    年間支出11万円超、平均推し歴14年！「シニア市場」の解像度を上げる“推し活”のインサイト NEW
  9. 9
    脱・数字だけのCRM、定性データとAIで顧客の感情を捉えペルソナを作るエーアンドエスの挑戦 NEW
  10. 10
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  7. 7
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  8. 8
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  9. 9
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  10. 10
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』