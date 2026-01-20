【3月開催】MarkeZine Day第一弾タイムテーブルを公開・参加受付スタート！

「MarkeZine Day 2026 Spring」サイトをオープンしました！
こんにちは、MarkeZine編集部です。
MarkeZineが春と秋の年に2回開催している大規模リアルイベント「MarkeZine Day」。次回、3月3日、4日に開催する「MarkeZine Day 2026 Spring」の参加受付をスタートしました。
「マーケティングの今を網羅する」のコンセプトのもと、今回も60以上のセッションを企画。2日間で業界のリアルな最前線を学ぶことができるイベントとなっています。
今回のイベントテーマの背景：キーワードは「Adapt＆Advance」
MarkeZine Day 2026 Springのイベントテーマは、「Adapt＆Advance」です。
日々あらゆる常識が塗り替えられ、テクノロジーと市場の変革が加速度的に進む現代。マーケターにとっては、目の前の複雑化する環境や条件に「適応（Adapt）」すること自体が、かつてないほど困難なミッションとなっています。
ただ、適応はゴールではありません。適応するだけではイノベーションは生まれず、付加価値を生み出すこともできないでしょう。適応したうえで、いかに「前進（Advance）」していくか――本イベントでは、業界のリーダーたちが「現代の環境にどう適応しているか」「その先にどんなチャレンジをしているか」を語ります。
業界の最前線＆各社のチャレンジングな取り組みを学べる場として、マーケティングの今を知り社外のマーケターに刺激を受けられる場として、ぜひご活用いただければ嬉しいです。
MarkeZine Day 2026 Spring 公式スピーカーを一部ご紹介（順不同、敬略称）
南雲 克明 / トリドールホールディングス、丸亀製麺
吉川 竜司 / アンファー
竹見 憲一 / カバヤ食品
菊池 友里 / サントリー
渡邉 康太郎 / デザイン・イノベーション・ファームTakram、東北芸術工科大学
野田 大輔 / トライアルカンパニー
前納 有紀子 / ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング
山岡 智弘 / 花王
竹山 健司、大橋 直樹 / TSI
篠永 恭平 / タカラトミー
金井 統 / NexGen
田口 歩 / サンリオ
ハヤカワ 五味 / メルカリ、ウツワ
梶谷 健人 / POSTS
江尻 昌弘、塚田 純子 / アサヒビール
米田 恵美子 / インサイト・ピークス
栗原 康太 / 才流
マニッシュ・プラブネ / アドビ
三浦 將太 / フリー
久保田 進彦 / 青山学院大学
廣瀬 涼 / ニッセイ基礎研究所
井田 有里紗 / サイバーセキュリティクラウド
宮下 由香 / キヤノンマーケティングジャパン
宝珠山 卓志 / SPACECOOL
佐藤 真木 / 電通
モラーノ 絢香 / eBay Japan
栗原 甚 / 日本テレビ放送網
野嶋 友博 / オプト
大澤 寛之 / ファミリーマート
橘 亮介 / マクロミル
きぬた 泰和 / きぬた歯科
阿部 圭司 / アナグラム、プレースメント
関口 昭如 / パナソニック コネクト
小川 剛 / コクヨ
山﨑 誠也、三科 光彦 / 味の素
伊藤 亮佑 / 三井住友カード
小林 大地、松本 悠樹 / The Breakthrough Company GO
江端 浩人 / MAIDX LLC、AlMONDO
他にもセッション多数！ タイムテーブルをチェック！
MarkeZine Day 2026 Spring開催概要
・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00予定
3月4日（水）10:00～18:15予定（※両日ともに9:30受付開始）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料・事前予約制