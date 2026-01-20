×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

【3月開催】MarkeZine Day第一弾タイムテーブルを公開・参加受付スタート！

　2026年3月3日（火）～4日（水）に開催する「MarkeZine Day 2026 Spring」のサイトがオープン、参加登録をスタートしました。この記事では、今回のイベントテーマやスピーカー情報をご紹介します。

「MarkeZine Day 2026 Spring」サイトをオープンしました！

　こんにちは、MarkeZine編集部です。

　MarkeZineが春と秋の年に2回開催している大規模リアルイベント「MarkeZine Day」。次回、3月3日、4日に開催する「MarkeZine Day 2026 Spring」の参加受付をスタートしました。

　「マーケティングの今を網羅する」のコンセプトのもと、今回も60以上のセッションを企画。2日間で業界のリアルな最前線を学ぶことができるイベントとなっています。

今回のイベントテーマの背景：キーワードは「Adapt＆Advance」

　MarkeZine Day 2026 Springのイベントテーマは、「Adapt＆Advance」です。

　日々あらゆる常識が塗り替えられ、テクノロジーと市場の変革が加速度的に進む現代。マーケターにとっては、目の前の複雑化する環境や条件に「適応（Adapt）」すること自体が、かつてないほど困難なミッションとなっています。

　ただ、適応はゴールではありません。適応するだけではイノベーションは生まれず、付加価値を生み出すこともできないでしょう。適応したうえで、いかに「前進（Advance）」していくか――本イベントでは、業界のリーダーたちが「現代の環境にどう適応しているか」「その先にどんなチャレンジをしているか」を語ります。

　業界の最前線＆各社のチャレンジングな取り組みを学べる場として、マーケティングの今を知り社外のマーケターに刺激を受けられる場として、ぜひご活用いただければ嬉しいです。

MarkeZine Day 2026 Spring 公式スピーカーを一部ご紹介（順不同、敬略称）

南雲 克明 / トリドールホールディングス、丸亀製麺

吉川 竜司 / アンファー

竹見 憲一 / カバヤ食品

菊池 友里 / サントリー

渡邉 康太郎 / デザイン・イノベーション・ファームTakram、東北芸術工科大学

野田 大輔 / トライアルカンパニー

前納 有紀子 / ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング

山岡 智弘 / 花王

竹山 健司、大橋 直樹 / TSI

篠永 恭平  / タカラトミー

金井 統 / NexGen

田口 歩 / サンリオ

ハヤカワ 五味 / メルカリ、ウツワ

梶谷 健人 / POSTS

江尻 昌弘、塚田 純子 / アサヒビール

米田 恵美子 / インサイト・ピークス

栗原 康太 / 才流

マニッシュ・プラブネ / アドビ

三浦 將太 / フリー

久保田 進彦 / 青山学院大学

廣瀬 涼 / ニッセイ基礎研究所

井田 有里紗 / サイバーセキュリティクラウド

宮下 由香 / キヤノンマーケティングジャパン

宝珠山 卓志 / SPACECOOL

佐藤 真木 / 電通

モラーノ 絢香 / eBay Japan

栗原 甚 / 日本テレビ放送網

野嶋 友博 / オプト

大澤 寛之 / ファミリーマート

橘 亮介 / マクロミル

きぬた 泰和 / きぬた歯科

阿部 圭司 / アナグラム、プレースメント

関口 昭如 / パナソニック コネクト

小川 剛 / コクヨ

山﨑 誠也、三科 光彦 / 味の素

伊藤 亮佑 / 三井住友カード

小林 大地、松本 悠樹 / The Breakthrough Company GO

江端 浩人 / MAIDX LLC、AlMONDO

他にもセッション多数！ タイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00予定
              3月4日（水）10:00～18:15予定（※両日ともに9:30受付開始）
              懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
             〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料・事前予約制

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/20 09:30 https://markezine.jp/article/detail/50322

