プラスクラス・スポーツ・ インキュベーションの事業戦略参与に中村武彦氏が就任

プラスクラス・スポーツ・インキュベーションは、Business Strategy Counsel（事業戦略参与）に、中村武彦氏を迎えた。

中村武彦氏

中村氏は、NEC海外事業本部・北米営業部勤務を経て、2005年に日本人として初めてMLS（メジャーリーグサッカー）国際部入社。2008年には、アジア市場総責任者としてパンパシフィック選手権を設立し、2009年にFCバルセロナ国際部ディレクター（北米、アジア、オセアニア責任者）などを歴任後、独立し2015年にBlue United Corporationを創設している。同氏は今回の就任で、同社のプロジェクトやソリューション、顧客への企画・提案へのアドバイスを通して、事業戦略に関わっていく。

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