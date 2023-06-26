アドビ、「2023 Adobe Experience Maker Awards」の受賞者を発表

アドビは6月22日、「2023 Adobe Experience Maker Awards」のファイナリストからカテゴリーごとの日本国内の受賞者および受賞企業を発表した。
同アワードは、Adobe Experience Cloud製品の活用により、事業成長の加速、顧客ロイヤルティ向上、成果の創出を行う企業・チーム・担当者を表彰するもの。今年は、12のグローバルアワード部門と3つの地域別アワード部門を含む、15部門で世界中から参加を募った。
日本国内のファイナリストと受賞者および受賞企業は以下の通り。
The Experience Maker of the Year
- 受賞：アステラス製薬 小泉 晋之介氏
- ファイナリスト：Chatwork 北川 峻氏
- ファイナリスト：ディップ 山下 ロルミス氏
The Experience Maker Executive of the Year
- 受賞：ソニーグループ 樋田 真氏
- ファイナリスト：DNPコミュニケーションデザイン 天本 直也氏
- ファイナリスト：ヤマハ 大村 寛子氏
The Experience Maker Team of the Year
- 受賞：アシックス
- ファイナリスト：大塚商会
- ファイナリスト：ソフトバンク
なお、同社は同日、ニューヨークのロックフェラーセンターにあるレインボールームでアワードセレモニー「2023 Adobe Experience Maker Awards Gala」を開催。日本も含めた世界中のファイナリストの表彰も行った。
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