×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

定期誌

書籍

リサーチ

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第90号（2023年6月号）
特集「明快な方程式がなくなった、メディアプランニングの今」

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

おすすめのイベント

特設サイトを見る

おすすめの講座

特設サイトを見る

おすすめのウェビナー

特設サイトを見る

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

『MarkeZine』（雑誌）

第90号（2023年6月号）
特集「明快な方程式がなくなった、メディアプランニングの今」

MarkeZineプレミアム for チーム／チーム プラス 加入の方は、誌面がウェブでも読めます

誌面を読む

MarkeZine BOOKS（マーケジン・ブックス）は、激動の時代を生き抜くビジネスパーソンに向けた、マーケティング分野の新しい定番書シリーズです。

特設サイトを見る

書評

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

Z世代 マーケティング 広告 SNS TikTok SNSマーケティング Instagram Twitter sunt LINE
MarkeZineニュース

アドビ、「2023 Adobe Experience Maker Awards」の受賞者を発表

　アドビは6月22日、「2023 Adobe Experience Maker Awards」のファイナリストからカテゴリーごとの日本国内の受賞者および受賞企業を発表した。

　同アワードは、Adobe Experience Cloud製品の活用により、事業成長の加速、顧客ロイヤルティ向上、成果の創出を行う企業・チーム・担当者を表彰するもの。今年は、12のグローバルアワード部門と3つの地域別アワード部門を含む、15部門で世界中から参加を募った。

　日本国内のファイナリストと受賞者および受賞企業は以下の通り。

The Experience Maker of the Year

  • 受賞：アステラス製薬　小泉 晋之介氏
  • ファイナリスト：Chatwork　北川 峻氏
  • ファイナリスト：ディップ　山下 ロルミス氏
画像を説明するテキストなくても可
The Experience Maker of the Year　ファイナリスト

The Experience Maker Executive of the Year

  • 受賞：ソニーグループ　樋田 真氏
  • ファイナリスト：DNPコミュニケーションデザイン　天本 直也氏
  • ファイナリスト：ヤマハ　大村 寛子氏
画像を説明するテキストなくても可
The Experience Maker Executive of the Year　ファイナリスト

The Experience Maker Team of the Year

  • 受賞：アシックス
  • ファイナリスト：大塚商会
  • ファイナリスト：ソフトバンク
画像を説明するテキストなくても可
The Experience Maker Team of the Year　ファイナリスト

　なお、同社は同日、ニューヨークのロックフェラーセンターにあるレインボールームでアワードセレモニー「2023 Adobe Experience Maker Awards Gala」を開催。日本も含めた世界中のファイナリストの表彰も行った。

【関連記事】
AIが、テクノロジーに革命を起こそうとしている～Adobe EMEA Summit 2023開催
アドビが「Adobe Summit 2023」開催　CDPの新機能やアクセンチュアとのサービスを発表
2022年クリエイター・オブ・ザ・イヤー、電通の栗田雅俊氏が受賞　ユニクロ・日清食品などを手掛ける
日本通販CRM協会、「JAPAN EC 大賞 2022」の受賞企業を発表　総合大賞は「ていねい通販」
ADK MS、Google主催のパートナーアワードでブランド認知度部門の最優秀賞を受賞

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2023/06/26 16:00 https://markezine.jp/article/detail/42594

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「NECって何の会社？」からZ世代の意識を変える、NECの「未来のステークホルダー」作り
  2. 2
    LINEで認知から獲得、ファン化まで完結！ユニークビジョンとADK MSが語る、これからのCRM NEW
  3. 3
    どのフレームワークをどこで使うべき？1から10まで、マーケティングの進め方を解説【お薦めの書籍】
  4. 4
    GA4でユーザー行動を理解するための、ランディングページとサイト流入後の行動を分析する方法
  5. 5
    Z世代マーケティングの鍵は「エモ」！？共感をフックに購買を促す方法とは【お薦めの書籍】 NEW
  6. 6
    注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【6/16～6/22】 NEW
  7. 7
    リーチ最大化を狙いつつ、文脈と新しい取り組みを意識する　Uber Eatsのメディア戦略 NEW
  8. 8
    リクルート流！メンバー個人のキャリアを伸ばすための、マーケティング組織をデザインする考え方
  9. 9
    メディア利用はシーンや習慣に左右される。メディアポジショニングマップから見る、生活者のリアル
  10. 10
    熱量が高いファンを生む秘訣は情報開示による共創　Pocochaが行うファンに向き合い続ける運営
  1. 1
    「NECって何の会社？」からZ世代の意識を変える、NECの「未来のステークホルダー」作り
  2. 2
    スープストックトーキョーから私たちが学ぶこと
  3. 3
    コンビニジム「chocoZAP」に学ぶ“実店舗×PMF”実践　テストに基づく外しの戦略
  4. 4
    「N1をやっていなかったら、今、うちはなかったかもしれない。」アソビュー宮本×西口一希対談
  5. 5
    そのZ世代のイメージ像、合ってますか？7つのインサイトと、SNS起点で企画・プロモーションする方法
  6. 6
    理想論ではなく、現場に根付くDXを──コニカミノルタジャパンが全社で進める営業・マーケティングDX
  7. 7
    部署間で連携しやすくする「検討フレームワーク」とは？データサイエンティストが考えるマーケティング組織
  8. 8
    熱量が高いファンを生む秘訣は情報開示による共創　Pocochaが行うファンに向き合い続ける運営
  9. 9
    データ活用で大切なのは「ユーザーが嫌がることはしない」。サンリオが実現した、ファン目線の施策とは
  10. 10
    GA4でユーザー行動を理解するための、ランディングページとサイト流入後の行動を分析する方法
  1. 1
    「NECって何の会社？」からZ世代の意識を変える、NECの「未来のステークホルダー」作り
  2. 2
    スープストックトーキョーから私たちが学ぶこと
  3. 3
    GWに読みたい！マーケターおすすめの1冊「何度も繰り返し読んでいる本」編
  4. 4
    GWに読みたい！マーケターおすすめの1冊「最近、一番感銘を受けた・おもしろかった本」編
  5. 5
    保険×ゲーム実況で、Z世代就活生の心をつかむ　東京海上日動の 「モンハン保険」
  6. 6
    注目の日本版Cookie規制が間近。6月施行の改正電気通信事業法の概要／求められる対応まとめ
  7. 7
    Z世代のニーズを捉え、マリオットホテルが提案する新しいホテル体験
  8. 8
    Z世代が好む「くすみ系カラー」を因数分解すると？Z世代の“買いたい”気持ちを作るカラーパレットを公開
  9. 9
    Tinderの利用動向に見る、Z世代の恋愛・出会いの価値観
  10. 10
    承認欲求vs周りの目、友情の築き直し、チル、パーソナライズ　Z世代のインサイトにまつわる4つのカギ