2022年クリエイター・オブ・ザ・イヤー、電通の栗田雅俊氏が受賞　ユニクロ・日清食品などを手掛ける

日本広告業協会は、34回目となる2022年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞の受賞者を発表した。同賞は日本広告業協会会員社の中で、顧客や社会の課題解決をする施策の実施までを牽引し、広告会社の価値向上・機能拡張につながるクリエイティブワークを1年間に複数生み出したクリエイターを表彰するもの。

2022年の受賞者は、SUNTORY「人生には、飲食店がいる。」やユニクロ「あたしンち×母の日・父の日」、日清食品「カップヌードルPRO」などを手掛けた、電通の栗田雅俊(くりた・まさとし)氏に。コロナ禍の飲食店が抱える課題に対し、見る人の心を動かすクリエイティブアイデア・表現力で社会に希望をもたらしたことが評価された。

【2022年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 受賞者】

2022 CREATOR OF THE YEAR(1名)

・栗田 雅俊氏(電通 zero クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー/コピーライター

2022 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST(7名)

・宇佐美 雅俊氏(TBWA HAKUHODO Disruption Lab/Creative Director)

・奥山 雄太氏(SIX/博報堂 クリエイティブ・ディレクター)

・細川 万理氏(ADKマーケティング・ソリューションズ EXデザインセンター クリエイティブ・ディレクター/コピーライター)

・吉川 隼太氏(電通 Future Creative Center/第2CRプランニング局 グループ・クリエーティブ・ディレクター)

・中野 仁嘉氏(博報堂 クリエイティブコンサルティング局坂本チーム PRディレクター)

・新井 勝也氏(TBWA HAKUHODO Disruption Lab/Creative Director/Senior Art Director)

・稲村 陽一氏(グレイワールドワイド アソシエイトクリエイティブディレクター/アートディレクター)