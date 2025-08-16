「で、ROIは？」に負けない！BtoBマーケターのための社内合意形成×意思決定メソッド【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

BtoBマーケターのための社内合意形成×意思決定メソッド

BtoBマーケターは、「リード数」「商談数」「売上」といった短期的な成果を追う一方で、継続的な成果創出に向けた「ポジショニングの形成」や「オペレーション強化」といった中長期的なミッションも担っています。しかし、この両立は決して容易ではありません。特に、経営層やセールス、他部署など、立場や論理が異なる社内メンバーとの対話は、専門用語の壁やリソース配分の不透明さもあって、しばしば難航します。

中長期の視点で必要な施策を上司や営業に提案しても、「で、ROIは？」「そんなことより、〇〇やってよ」と返され、悔しい思いをしたことがある方も多いのではないでしょうか。

こうしたすれ違いの背景には、「共通の判断軸」の欠如があります。この課題を解決するために開発されたのが、社内の合意形成と意思決定をスムーズにするフレームワーク『CABフレーム』です。

11日（木）15:20～15:50に行われるセッション「BtoBマーケターのための社内合意形成×意思決定メソッド～意思決定を加速し、施策実行のスピードを上げるCABフレーム～」には、『最高の打ち手が見つかるマーケティングの実践ガイド』（翔泳社）の著者であり、『CABフレーム』の開発者であるEVeMの富家翔平氏が登壇。施策の全体像や優先度を“伝わる形”で整理し、経営や営業との対話を円滑にする具体的な方法を、事例とともにご紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること すぐに使える『CABフレーム』のスプレッドシートをプレゼント！

施策の全体像と優先度を“伝わる形”で整理する思考法

マーケティングに詳しくない上司や他部署とも、スムーズに合意形成を進める具体ノウハウ

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら