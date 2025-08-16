noteプロデューサー徳力氏登壇！成果を出すオウンドメディアのはじめ方【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

成果を出すオウンドメディアのはじめ方

「オウンドメディアに興味はあるものの、何から始めたら良いのかわからない」「発信のコツや成果の出し方を知りたい」。

11日（木）12:45～13:25に行われるセッション『noteプロデューサー徳力が語る！成果を出すオウンドメディアのはじめ方』では、そんな企業の広報やマーケターの方向けに、「普通の人のためのSNSの教科書」著者、個人でも日経MJやYahooニュース!個人のコラム連載等、幅広く活動を行うnoteプロデューサー 徳力氏がわかりやすくポイントを解説します。

オウンドメディアの基本から、企業の成功事例、具体的な3つの実践ステップなど、基礎を押さえつつ、すぐに取り組めるヒントが得られる30分。この機会に、情報発信をはじめる一歩目としてご参加ください。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること オウンドメディアで成果を上げるための基本の考え方

すぐに取り入れられる情報発信のコツ

企業事例から学ぶ、オウンドメディアで成果を出す3ステップ

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

