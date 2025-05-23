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Uber Eats、中部・近畿など6県12市でサービス開始　2025年中に100都市以上の拡大目指す

　Uber Eats Japanは2025年5月21日より、中部・近畿・中国地方の6県12市で新たに「Uber Eats」のデリバリーサービスを開始する。

　同社は従来の都市部を中心としたエリア展開に加え、地方都市における拡大を推進。2025年中に、合計100都市以上で新たにサービスを展開する予定だ。

　今回、新規にサービス提供を始めるのは以下のエリアとなる。

福井県：敦賀市、越前市、鯖江市
石川県：加賀市
岐阜県：大垣市、多治見市、可児市、美濃加茂市、関市
滋賀県：長浜市
鳥取県：米子市
島根県：出雲市

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