MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

ピザハットと味の素に「ホンネ」を直撃！MMMを導入して実際どうなのか【無料】

複雑化するマーケティングで注目のMMM

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録

　デジタル化が進み顧客接点が多様になる中、マーケティングは複雑化を増し、各種施策の効果可視化や投資最適化で悩むマーケターは少なくありません。そんな背景を受け、注目されるMMM（マーケティング・ミックス・モデリング）。様々な施策の効果を定量的に可視化し、中長期的な戦略策定や予算配分など適切な意思決定を実現する手法として、導入している企業も増えています。

　10日（水）18：20～19：00に行われる「ピザハットと味の素が語る、MMMのリアル。両社はなぜMMMを導入して、実際に何が変わったのか？」のセッションでは、MMMの導入・活用・成果をテーマに、実際にMMMを用いてマーケティングに取り組むピザハット薮内氏と味の素金子氏が度登壇。データ分析領域に精通したEVERRISE松本氏が率直な声を聞いていきます。

　「なぜMMMを導入したのか」「色々な予算最適化の手法がある中、MMMを導入した理由は何か」「どうやって導入を進めたのか」「実際に導入して何が変わったか、どんな成果が出たか」など、MMMにまつわる疑問や不安を持つ方にぜひ聞いていただきたい、「MMMのリアル」が知れるセッションです！

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

・味の素とピザハットにおけるMMM活用事例

・両社がMMMを導入した背景や課題感と、どのように導入したか

・MMM導入後「実際に何が変わったのか」のリアルな話

その他、データ活用関連テーマのおすすめセッション

9月11日（木）10：55～11：35

データ基盤・アプリ・CRMで顧客理解を深化するTOAIのデータ戦略 ―ジャンカラのユーザー体験の裏側にあるデータ活用と現場のリアル―

9月11日（木）14：35～15：05

ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用

公式タイムテーブルをチェックする
上記以外にもセッションを多数ご準備しています！公式タイムテーブルをチェック

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

この記事は参考になりましたか？

2025/08/08 08:15

