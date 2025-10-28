×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2025 Autumn（AD）

NRIネットコムが語る生成AI時代のWeb戦略　UX・データ分析・基盤活用で進化するサイトの役割

　生成AIの浸透にともない、「Webサイト不要論」も語られている。だが、UX・データ分析・基盤活用の3つの観点でみれば、Webサイトが依然として企業の価値創造を担う存在であることが見えてくるだろう。「MarkeZine Day 2025 Autumn」では、NRIネットコムの時津祐己氏、神崎健太氏、山田輝明氏の3名が登壇。Webサイトの役割を整理するUX設計のアプローチ、規制が進む環境下での1st Partyデータ活用、AWS Clean Roomsを用いたデータコラボレーションというそれぞれの視点で、生成AI時代におけるWebサイト戦略の最前線を語った。

UX設計で見える「Webサイトの役割」と変わらない情報の価値

　「生成AI時代になっても、Webサイトの役割が大きく変わることはありません」。Webプロデューサー／UXデザイナーの時津祐己氏は、そう語る。

画像を説明するテキストなくても可
NRIネットコム株式会社　Webプロデューサー／UXデザイナー　時津祐己氏

　UX設計のアプローチとしては、順番に「Webサイトのゴールを明確化」、「ターゲットユーザーの明確化」、「ペルソナによるターゲットの人物像を可視化」、「カスタマージャーニーでユーザーの行動・心理・タッチポイントを整理」まで行い、Webサイトの役割を明確化させるのが一般的だ。

　一例として、住宅購入の場合で考えてみよう。認知・興味の段階では広告やPR、チラシなどからの情報取得、情報収集段階では物件情報の閲覧やローンシミュレーション、比較検討段階では詳細な住宅情報の確認、そして入力フォームからの問い合わせへと進み、最終的にはリアルでの現地案内や契約手続きに移るというジャーニーが描かれる。

　このように、ユーザーの心理状態に応じて、タッチポイントであるWebサイトに求められる役割は細分化されるのだ。

AIが新たなタッチポイントに

　そして、「AIもまた、重要なタッチポイントの一つとして組み込まれるようになった」と時津氏は指摘する。住宅購入における相場情報を取得する場合を例に、ユーザーの行動を従来と比べてみよう。

　従来であれば、検索して表示されたWebサイトで相場情報を閲覧する。しかし、生成AI時代においては、Webサイトを介さず生成AIが相場情報を直接提示する。それでも、「Webサイトに必要な情報・役割が大きく変わることはない」と時津氏は語る。

「そもそもAIはWebサイトからも情報を拾ってきて発信しています。そのため、正しい情報をきちんとWebサイトで発信していくのは従来通り必要。ただし、AIに情報を収集、採用してもらうためのLLMOなどの技術的なアプローチは必要です」（時津氏）

　また、AIによる検索行動が増えた場合、KPI設定も変更する必要があると時津氏は指摘する。

「一般的には、KPIはロジックツリーで考えます。KGIを達成する上での成功要因を抽出。その成功要因を計測可能な指標をKPIとして設定します。今後、AIに関わる計測指標が入る可能性があるでしょう。たとえば、AI情報でのリーチ数と、それにまつわる閲覧数・誘導数といった指標です。その場合にもロジックツリーに組み込みます」（時津氏）

画像を説明するテキストなくても可
KPI設定の基本的な考え方
※クリックすると拡大します

次のページ
1st Partyデータ活用と生成AIで変わる分析の現在地

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZine Day 2025 Autumn連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

太田 祐一（オオタ ユウイチ）

　日本大学芸術学部放送学科を中退後、脚本家を目指すも挫折。その後、住宅関係、金属関係の業界紙での新聞記者を経て、コロナ禍の2020年にフリーライターとして独立。現在は、IT関係を中心に様々な媒体で取材・記事執筆活動を行っています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：NRIネットコム株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/28 11:30 https://markezine.jp/article/detail/49794

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  2. 2
    「こんな代理店と仕事したい」を実現する組織へ　リュウ シーチャウ氏×北川廣一氏が語る“できる”人財 NEW
  3. 3
    LINE×Xでファン増加！共感から購買につなぐ「おとなサントリー」のSNS統合マーケ実践の裏側
  4. 4
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    富士通11万人の変革を牽引する「螺旋的拡大戦略」とは？少数精鋭でデータドリブン経営を根付かせる実践知 NEW
  7. 7
    SNSをプロモーションツールから「メディア」へと転換。『VOCE』が実践する広く愛されるデジタル戦略
  8. 8
    生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果
  9. 9
    チャットボットを超える接客AI エージェント「Omakase.ai」が切り拓く新しい顧客体験
  10. 10
    買い物回数は減るも支出は増加。データが示す、物価高に揺れる「生活者のリアル」
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  5. 5
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  6. 6
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  9. 9
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性