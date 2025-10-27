×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

【参加無料】「リテールメディア」は本当に、EC事業者の次の収益の柱となるのか？

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

顧客満足度と収益を両立させる「ECリテールメディア戦略」

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　EC領域でも「リテールメディア」に注目が集まっています。次の収益の柱として、リテールメディア事業に関心を持っているEC事業者も多いのでは？

　そんなECマーケターにおすすめなのが、10:55～11:35に行われるセッション「国内最大級ハンドメイドサービス「minne by GMOペパボ」が語る！顧客満足度と収益を両立させるECリテールメディア戦略とは！？」』です。

　国内最大級のハンドメイドサービス「minne by GMOペパボ」は、出店者・ユーザー・社内を巻き込みながら、いかに広告事業を“新たな収益の柱”へと育ててきたのか――2年間の取り組みが明かされます。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

11:55～12:25【購買データ＋αを学ぶ】

『生成AI時代の顧客に“選ばれ続ける”ためのアプローチ戦略 ──感情や文脈を読み解き、施策・戦略に落とし込むインサイト活用の実践──』

16:15～16:45【マーケティングの全体最適を学ぶ】

『ROAS最大15倍改善！“焼畑式マーケティング”から脱却するミドルファネル戦略～「見える数値」の裏にある“理解”を構造化する～』

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZineニュース連載記事一覧

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/27 14:30

イベント

