MarkeZineニュース

博報堂とThe Trade Desk、「AaaS with TTD」提供　最適な広告パスを可視化

　2025年10月27日、博報堂はThe Trade Desk（以下、TTD）と提携し、新たなマーケティングソリューション「AaaS with TTD」の提供を開始した。本ソリューションは、国内で初めてテレビの実視聴データとTTDが持つデジタル広告実接触データを掛け合わせることにより、次世代の統合マーケティングを可能にする狙いがある。

　「AaaS with TTD」の第一弾機能では、テレビCMやデジタル広告への連続的な接触における顧客行動を可視化する。これにより、コンバージョンまでの最適な広告パターンを把握し、広告接触によるナーチャリング効果を定量的に分析できるようになる。

　顧客がどの広告に何回触れ、どの順序で接触することでコンバージョン率が高まるかなど、キャンペーン設計において重要な示唆を得ることが可能だ。具体的には、テレビCM接触後にコネクテッドTV（CTV）広告に2回接触した顧客が高いコンバージョン率を示すなど、パターンごとの効果を数値で提示できる。

　また、「LP来訪」「商品検索」「購入・契約」といった複数のコンバージョンポイントごとの分析も可能となり、各段階のファネル定義には博報堂とTTDが持つ生活者データが活用される。加えて、プラットフォームのテクノロジーやAIを用いた自動化・最適化も特徴となっており、複雑化するデジタル広告環境下で一貫した分析を促進する。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/28 12:15 https://markezine.jp/article/detail/49949

