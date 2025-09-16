イーライフ、VOC分析特化のマーケティングAIツール「Discovery AI」を提供

イーライフは、BtoC企業のマーケティング部門やカスタマー対応部門向けに、VOC（Voice of Customer＝顧客の声）を短時間で分析し、顧客理解・商品ブランドの顧客インサイト発見・危機管理に特化したマーケティングAIツール「Discovery AI」のSaaSモデル（β版）の提供を開始したと、2025年9月10日に発表した。

Discovery AIは、10万〜数百万件といった大量のXやAmazonなど外部データのリアルタイムの取得に加え、企業が保有するアンケートやレビュー等をインポート可能だ。収集したデータは、長年イーライフの知見として蓄積された消費者インサイトや抽出ノウハウを学習させた、イーライフ独自のAIモデルおよびアルゴリズムで分析することで、顧客理解・商品ブランドの顧客インサイト発見・危機管理において示唆に富んだ深いアウトプットが得られる。

「Discovery AI」β版の主な特徴

SNS（X、YouTube）やECサイト（Amazon）クチコミデータの自動取得

自社保有データ（アンケート自由記述回答やレビュー、投稿など）の取込みと分析

多言語データ対応で海外市場分析にも活用可能

注目すべきVOCの自動ピックアップと全体傾向の自動生成

チャットUIによる分析指示

グラフなど直感的に使えるデータビジュアライズ機能

分析結果の根拠となる原文を参照できるUI

ワンクリックでレポートや分析結果を組織内に共有

キーワード設定やレポート設定のサポート機能

イーライフは1999年創業以来、企業コミュニティ支援やファンの声分析をマーケティング活動に還元する事業を展開してきた。シンガポールや中国に拠点を持つ同社は、多国籍社員によるグローバル企業として日本企業の海外市場デジタルマーケティング支援も手がけている。

今後、同ツールは海外SNS（Redditなど）やInstagram、楽天レビューへの対応、主要レシピサイトへの対応拡張、炎上リスク検知時のメールアラート通知機能、チャットUIによるパワーポイント・スプレッドシート出力、時系列比較分析、スマートフォン対応などのアップデートを予定している。

