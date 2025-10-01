×
連載記事

MarkeZineニュース

楽天、消費行動分析データを活用した運用型広告において新メニューを開始　配信枠とフォーマットを拡充

　楽天は、楽天グループの消費行動分析データを活用しターゲティングしたユーザーに対して楽天グループが運営するサービスのプレミア枠に掲載できる運用型広告「RMP - Unified Ads」において、新たな広告メニュー「RMP - Unified Ads Boost Reach」の提供を開始した。

　新メニューでは、楽天が運営するサービスに加えて、楽天グループ外の様々なデジタルメディアにも一括で広告配信が可能に。「楽天トラベル」「楽天カード」「楽天ペイ」「Super Point Screen」などの楽天グループサービスの他、外部のファッション、コスメ、ニュース、動画配信サービスなど幅広いジャンルへリーチできるようになった。

　用意されている広告フォーマットは2種類となり、広告主は利用シーンや目的に合わせて出稿戦略を選択できる。1つはディスプレイ広告が配信可能な「RMP - Unified Ads Boost Reach for display」となり、もう1つはコネクテッドTVやスマートフォン端末でのインストリーム動画広告配信ができる「RMP - Unified Ads Boost Reach for video」だ。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/01 17:45 https://markezine.jp/article/detail/49980

