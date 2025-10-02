×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

【来週開催】ノースフェイスアプリ事例に学ぶ、顧客との長期的関係づくり

　翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・リアル（会場）を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

　「経営貢献度を高めるECへの転換　中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

ECzine Day 2025 October
申し込みはこちらをクリック

　11:30～12:00に行われるセッションは、ゴールドウインの都地 大基氏、メグリの鯨岡 務氏が登壇する。

　ブランドの未来を育てるノースフェイスアプリの秘訣を公開。アプリを軸にしたOMO・CX戦略をはじめ、購買に留まらない顧客との長期的関係を築くデジタル活用事例とロイヤリティ向上施策を紹介する。

 

　リアル（会場）参加・懇親会はすでに締め切っており、オンラインの事前登録締切は10月7日（火）13時までとなっている。定員になり次第締め切りとなるため、ぜひ早めの申し込みをおすすめしたい。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

　現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。

 

セッション日時・タイトル お申し込み

[S-1]10:00～10:30
「and ST」が語るオープンプラットフォーマーへの変革 多角化するユニークなビジネス戦略、パートナー企業のメリットとは
櫻井 裕也 [アンドエスティ]

[S-2]10:45～11:15
フェリシモの世界観を支える顧客体験の舞台裏 ～「感情」を捉え、守る仕組みと実践～
西本 宗平 [フェリシモ]/中澤 伸也 [Repro]/孫 健真 [Repro]

[S-3]11:30～12:00
ブランドの未来を育てるノースフェイスアプリ ～ノースフェイスが描く顧客との長期的関係～
鯨岡 務 [メグリ]/都地 大基 [ゴールドウイン]

[S-4]12:20～12:50
「物販系EC成長率3.7%」の壁をどう越えるか？ 成長鈍化時代を勝ち抜くOMO・SNS新戦略
安原 貴之 [フューチャーショップ] ※リアル（会場）参加は軽食付

[S-5]13:10～13:40
なぜ今「ファミマオンライン」なのか　ファミリーマートが描く“顧客とつながる”理想図に迫る
近藤 大輔 [ファミリーマート]

[S-6]13:55～14:25
coming soon
[Appier Group]

[S-7]14:40～15:10
Amazon Ads パートナーとともに実現するビジネスの成長戦略
伊勢谷 直美 [アマゾンジャパン]/笠井 慎也 [ウブン]/菊池 満長 [Shirofune]

[S-8]15:25～15:55
キューサイ事例に学ぶ、TikTok Shop活用のはじめ方
岩田 きらら [キューサイ]/亀山 桃子 [マテリアルリンクス]/道上 飛翔 [翔泳社]

[S-9]16:10～16:40
EC年商10億超え20社のKPI実データが示す経営貢献度が高い打ち手5選
鴨下 文哉 [Ｗ２]

[S-10]16:55～17:25
AI時代のフルファネル × フルチャネル戦略　Amazonを起点に描く、2030年を見据えたEC全体最適化の方法とは？
田中 謙伍 [GROOVE]

[S-11]17:40～18:10
サッポロビールとタカラトミーに聞く、メーカーの自社ECの役割と成長戦略
土代 裕也 [サッポロビール]/平位 俊雄 [タカラトミー]/道上 飛翔 [翔泳社]

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/02 19:05 https://markezine.jp/article/detail/49990

