MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

店頭体験はどう変わる？LINEヤフーと考える、AIで加速する行動ドリブンマーケティング

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

最新LINEタッチ＆LINEミニアプリ活用事例

　のべ1億人以上のユーザー基盤を持つLINEヤフー。様々なサービスやデータ活用を通して、企業と顧客のつながりをより深いものに進化させてきました。10:55～11:35に行われるセッション「LINEヤフーと考える、AIで加速する“行動ドリブン”マーケティング～LINEタッチとLINEミニアプリ活用で変わる店頭体験～」では、企業がLINEヤフーのプラットフォームを使って、どのように解像度の高い顧客理解と、ユーザー体験の向上を実現できるか、実例を交えてご紹介します。

同日おすすめセッション

13:40～14:20

リテールDX最前線：AIとサイネージが変える“売場”の未来

12:45～13:25

リテールメディア活用の現在地と最新動向

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

2025/10/06 17:30

