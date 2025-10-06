店頭体験はどう変わる？LINEヤフーと考える、AIで加速する行動ドリブンマーケティング

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

最新LINEタッチ＆LINEミニアプリ活用事例

のべ1億人以上のユーザー基盤を持つLINEヤフー。様々なサービスやデータ活用を通して、企業と顧客のつながりをより深いものに進化させてきました。10:55～11:35に行われるセッション「LINEヤフーと考える、AIで加速する“行動ドリブン”マーケティング～LINEタッチとLINEミニアプリ活用で変わる店頭体験～」では、企業がLINEヤフーのプラットフォームを使って、どのように解像度の高い顧客理解と、ユーザー体験の向上を実現できるか、実例を交えてご紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら