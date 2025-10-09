【本日開催・オンライン】ノースフェイス、サッポロビールに学ぶ！顧客とつながるEC×ブランド戦略の事例

MarkeZineの関連メディアで、コマースビジネスを専門に扱うECzineは、2025年10月9日（木）にハイブリッド開催の無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催します。この記事では、当日の見どころと全セッションのタイムテーブルを紹介します。リアル会場は満席ですが、オンライン視聴はまだお申し込み可能です。「見逃し配信なし」のため、最新のEC事例を今日学ぶチャンスをお見逃しなく！

全11のセッションでECの最新トレンドをキャッチアップ！

「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミー、キューサイ、ゴールドウインなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意しています。

EC担当者はもちろん、ブランディングやTikTok Shopの活用、CRM、OMOなどのテーマに関心のあるマーケターの方にもおすすめのイベントとなっています。

本日、オンラインに限り視聴枠を開放しております。ぜひ業務の合間やお昼休みなどに興味のあるセッションをご視聴ください。皆様のご参加をお待ちしております！

※リアル会場並びに懇親会の参加は締め切っております。あらかじめご了承ください

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができます。見逃し配信はないので、セッション日時のご確認をお願いします。