MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

【本日開催・オンライン】ノースフェイス、サッポロビールに学ぶ！顧客とつながるEC×ブランド戦略の事例

　MarkeZineの関連メディアで、コマースビジネスを専門に扱うECzineは、2025年10月9日（木）にハイブリッド開催の無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催します。この記事では、当日の見どころと全セッションのタイムテーブルを紹介します。リアル会場は満席ですが、オンライン視聴はまだお申し込み可能です。「見逃し配信なし」のため、最新のEC事例を今日学ぶチャンスをお見逃しなく！

　

全11のセッションでECの最新トレンドをキャッチアップ！

　「経営貢献度を高めるECへの転換　中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミー、キューサイ、ゴールドウインなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意しています。

　EC担当者はもちろん、ブランディングやTikTok Shopの活用、CRM、OMOなどのテーマに関心のあるマーケターの方にもおすすめのイベントとなっています。

　

　本日、オンラインに限り視聴枠を開放しております。ぜひ業務の合間やお昼休みなどに興味のあるセッションをご視聴ください。皆様のご参加をお待ちしております！

※リアル会場並びに懇親会の参加は締め切っております。あらかじめご了承ください

　

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

　現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができます。見逃し配信はないので、セッション日時のご確認をお願いします。

 

セッション日時・タイトル お申し込み

[S-1]10:00～10:30
「and ST」が語るオープンプラットフォーマーへの変革 多角化するユニークなビジネス戦略、パートナー企業のメリットとは

櫻井 裕也 [アンドエスティ]

[S-2]10:45～11:15
フェリシモの世界観を支える顧客体験の舞台裏 ～「感情」を捉え、守る仕組みと実践～

西本 宗平 [フェリシモ]/中澤 伸也 [Repro]/孫 健真 [Repro]

[S-3]11:30～12:00
ブランドの未来を育てるノースフェイスアプリ ～ノースフェイスが描く顧客との長期的関係～

鯨岡 務 [メグリ]/都地 大基 [ゴールドウイン]

[S-4]12:20～12:50
「物販系EC成長率3.7%」の壁をどう越えるか？ 成長鈍化時代を勝ち抜くOMO・SNS新戦略

安原 貴之 [フューチャーショップ]

※リアル（会場）参加は軽食付

[S-5]13:10～13:40
なぜ今「ファミマオンライン」なのか　ファミリーマートが描く“顧客とつながる”理想図に迫る

近藤 大輔 [ファミリーマート]

[S-6]13:55～14:25
From Illusion to Reality: 真の1to1をAIで

木村 近義 [Appier Group]

[S-7]14:40～15:10
Amazon Ads パートナーとともに実現するビジネスの成長戦略

伊勢谷 直美 [アマゾンジャパン]/笠井 慎也 [ウブン]/菊池 満長 [Shirofune]

[S-8]15:25～15:55
キューサイ事例に学ぶ、TikTok Shop活用のはじめ方

岩田 きらら [キューサイ]/亀山 桃子 [マテリアルリンクス]/道上 飛翔 [翔泳社]

[S-9]16:10～16:40
EC年商10億超え20社のKPI実データが示す経営貢献度が高い打ち手5選

鴨下 文哉 [Ｗ２]

[S-10]16:55～17:25
AI時代のフルファネル × フルチャネル戦略　Amazonを起点に描く、2030年を見据えたEC全体最適化の方法とは？

田中 謙伍 [GROOVE]

[S-11]17:40～18:10
サッポロビールとタカラトミーに聞く、メーカーの自社ECの役割と成長戦略

土代 裕也 [サッポロビール]/平位 俊雄 [タカラトミー]/道上 飛翔 [翔泳社]

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/09 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50028

