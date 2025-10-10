【参加無料】カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術

「お客様との距離を縮めるには？」「打った施策が、本当に売上に繋がっているのかわからない」多くのマーケターが抱えるこれらの課題に、カルビーは「購買データ」の活用で挑んでいます。12:45～13:25に行われるセッション「カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術」では、同社のリテールサイエンス部で部長を務める松永遼氏が登壇。2022年に立ち上がり、今や全国組織化した同部門の3年間の挑戦を基に、リテールDXの現在地をお話します。

プロモーションの可視化を目指し、チャネルを横断した分析で見えてきた「短期的に最も効果が高い施策」のリアルな結論や、機械学習を用いた「ウェザーマーケティング」の取り組み、テレビCMと連動させたリテールメディア施策の事例などをご紹介します。

このセッションで学べるポイント

購買データを基に顧客を理解し、次の打ち手を考えるリテールDXの考え方

小売店とメーカーがWin-Winになるためのデータ活用

チャネル横断でプロモーションを分析した結果判明した、短期的な売上向上に効果的なチャネル

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

