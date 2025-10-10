×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZineニュース

【参加無料】カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術

　「お客様との距離を縮めるには？」「打った施策が、本当に売上に繋がっているのかわからない」多くのマーケターが抱えるこれらの課題に、カルビーは「購買データ」の活用で挑んでいます。12:45～13:25に行われるセッション「カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術」では、同社のリテールサイエンス部で部長を務める松永遼氏が登壇。2022年に立ち上がり、今や全国組織化した同部門の3年間の挑戦を基に、リテールDXの現在地をお話します。

　プロモーションの可視化を目指し、チャネルを横断した分析で見えてきた「短期的に最も効果が高い施策」のリアルな結論や、機械学習を用いた「ウェザーマーケティング」の取り組み、テレビCMと連動させたリテールメディア施策の事例などをご紹介します。

このセッションで学べるポイント

  • 購買データを基に顧客を理解し、次の打ち手を考えるリテールDXの考え方
  • 小売店とメーカーがWin-Winになるためのデータ活用
  • チャネル横断でプロモーションを分析した結果判明した、短期的な売上向上に効果的なチャネル

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

13:40～14:20

リテールDX最前線：AIとサイネージが変える“売場”の未来

17:45～18:25

イプサのCX戦略と実践：一人ひとりの『個』の美しさを引き出す店頭とデジタルの融合

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/10

