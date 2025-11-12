×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【書類応募は明日まで】受賞企業はMarkeZine Dayに登壇！マーケティングアワード、締切間近

　MarkeZineでは、この度初めての試みとしてBEST OF MARKETING AWARD 2026を新設。ただいまお取り組みの応募を受け付けています。締め切りは明日11月13日（木）となりますので、応募をご検討中の方やアワードに関心のある方はお急ぎください！

　本アワードは、“マーケティングで未来を切り開く”マーケターのみなさんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共通しあう場です。受賞企業には、2026年3月開催のマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Spring」で取り組みを講演いただきます！
※MarkeZine Day 2026 Springでは「公募セッション」の枠はございません

　本アワードでは以下6つの部門を設け、それぞれ「部門賞」を表彰します。さらに、部門賞受賞者の中から「大賞」を決定いたします。

【BEST OF MARKETING AWARD 2026 募集部門】

CX部門：
テクノロジーを駆使したオンオフ統合の体験設計、エンタメ性を伴う施策など、顧客との接点における体験価値を高め、顧客ロイヤルティを向上させた取り組み

データ＆テクノロジー ドリブン部門：
AI、データ、ARなどの最新テクノロジーを戦略的に活用し、マーケティングの課題解決や新たな顧客体験の創造に貢献した取り組み

ブランディング部門：
統合的なコミュニケーション戦略、または卓越したクリエイティブやキャンペーン施策を通じて、ブランドの認知度やイメージを大きく向上させた取り組み

ソーシャル・インパクト部門：
社会課題の解決やサステナビリティへの貢献、多様性の推進、複数企業団体との共創といった活動を通じて、社会にポジティブな影響を与えた取り組み

BtoB部門：
リードジェネレーション、ナーチャリング、セールスエンゲージメントといったプロセス全体における創意工夫により、事業成長に貢献したBtoBマーケティングの取り組み

グロース・イノベーション部門：
新規事業の立ち上げ、新しいビジネスモデルの創出、企業や組織の変革といった活動を通じて、ビジネスの成長を飛躍的に加速させた取り組み

　また、各領域の先進的な知見と実績をお持ちの以下6名に、本アワードの審査員を務めていただきます！

　ぜひ、皆さまの日々のお取り組みの結晶をご応募ください！マーケティング業界で広く活躍するNewスターが、ここから生まれることを願っております。

開催概要

  • 名称：BEST OF MARKETING AWARD 2026
  • 応募期間：2025年10月9日（木）～11月13日（木）
  • 発表時期：2026年1月13日（火）
  • 応募条件：BtoC・BtoB問わず事業を展開している企業、またはその支援会社
  • 選考フロー：一次審査は書類審査、二次審査は対面審査
  • 応募要項：応募フォームからご覧ください
  • 応募事項：取り組みの期間、予算規模（任意）、取り組みの詳細（課題／戦略／革新性／目標設定と指標／成果／再現性／アピールポイント）、参考資料の提出（任意）
  • 主催：翔泳社 MarkeZine編集部

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/12 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50156

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    年間支出11万円超、平均推し歴14年！「シニア市場」の解像度を上げる“推し活”のインサイト NEW
  3. 3
    脱・数字だけのCRM、定性データとAIで顧客の感情を捉えペルソナを作るエーアンドエスの挑戦 NEW
  4. 4
    AIエージェント時代、購買体験はどう変わる？マーケ戦略再構築の鍵は非構造化データ活用にあり NEW
  5. 5
    その「企業ブランディング」は正解か？　自社にあったブランディングの方向性を見つける「3つの問い」
  6. 6
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  7. 7
    2025年第3四半期、視聴者が思わず検索したCMは？「食品・菓子」ジャンルの傾向を分析！
  8. 8
    ブランドは顧客の「エージェント」へ。細田高広氏が語るAI時代のブランド設計5つの新常識
  9. 9
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  10. 10
    三井ダイレクト損保が検索順位向上＆維持できている理由とは？SEOの取り組みとAIOへの挑戦を語る
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  7. 7
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  8. 8
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵