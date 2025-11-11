×
MarkeZineニュース

広告・音声表現を表彰する「Spotify Hits Japan 2025」受賞企業発表！

　スポティファイジャパンは11月10日、音声広告と音の表現を称える「Spotify Hits Japan 2025」の受賞結果を発表した。同アワードは、音で人とブランドをつなぐ広告・クリエイティブを表彰するもので、日本での開催は2回目。今回は実績あるキャンペーンを対象とする部門に加え、若手クリエイターによるアイデアを競う公募部門の両軸で展開された。受賞企業は下記の通り。

Spotify Mic Drop（グランプリ）部門

　グランプリ「Mic Drop」には、演奏の“ミス”に着目し新曲を制作したヤマハの#LoveYourMistake「Knock Turn」が選ばれた。

#LoveYourMistake「Knock Turn」
#LoveYourMistake「Knock Turn」

　楽器練習中の“ミス”を前向きに捉え、「ミスを愛そう」というメッセージを音で届けたキャンペーン。クラシックを好むリスナーに向け、ショパン《ノクターン Op.9-2》をベースに42人の演奏データから「ミスあるある」を解析・着想し、新たな楽曲を制作。日本・イギリス・インドの演奏者が参加し、音声広告の新たな表現領域を切り拓いたと評価された。

Ear Candy（ベスト・イマーシブ・オーディオ・キャンペーン）部門

　音声ならではのテクニックや特殊効果を活用し、最も没入感のある体験を実現したオーディオキャンペーンに送られる部門は、大塚製薬（ポカリスエット）のサラウンドコマーシャル「円陣」「円陣（部活）」が受賞した。

　バイノーラル録音を駆使し、リスナーが「円陣」の中にいるような没入体験を創出。音だけで感情を動かす新たなアプローチで、ポカリスエットブランドの好意度向上を実現した。

Seized the Moment（ベスト・モーメント・キャンペーン）部門

　特定のモーメントを捉え、クリエイティブなアプローチでユーザーとエンゲージしたキャンペーン部門での受賞はサントリー（金麦）の「家路言」となった。

　“帰宅時間”というモーメントを捉え、金麦ブランドの「癒し」イメージを音で表現。ゆったりした「蛍の光」のアレンジと声の演出により、仕事のON/OFFを切り替える感情の瞬間が描かれている。

For the Fans（ベスト・オーディエンス・ストラテジー・キャンペーン）部門

　Spotify上の特定のアーティストや楽曲、コンテンツジャンルなどのファンをターゲットにし、彼らと効果的にエンゲージしたキャンペーンは、日本コカ･コーラ（い･ろ･は･す）の「きっとあしたも、いい感じ」が受賞した。

　藤井風氏の楽曲「真っ白」と共に展開し、心地よいライフスタイルを提案。Spotifyを通じた音声・動画・プレイリストのマルチフォーマットでの音楽的世界観の共有で、ファンダムとブランドが共鳴する体験を創出した。

Future Hitmakers（ベスト・イノベーティブ・アイディア）部門

　若手のアイデアを募るFuture Hitmakers（ベスト・イノベーティブ・アイディア）では、味の素賞「猫舌クノール ～聴き終えると、ちょうどいい温度になるプレイリスト～」、KDDI賞「一生ものプレイリスト」、Family Mart賞「フード・ロス市警からのミッション“ファミマの値引き商品を救出せよ”」が選ばれた。

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/11 11:41 https://markezine.jp/article/detail/50157

