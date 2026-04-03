SEO分析ツール「Amethyst」、チャットAI機能を正式リリース

JADEは3月26日、同社提供のSEO分析ツール「Amethyst」にて、チャット形式でデータ分析や操作ができるAI機能「Amethyst AI」を正式リリースした。

Amethyst AIは、SEO担当者の分析作業の負担軽減を目的に開発されたAIエージェント。チャット画面に問いかけるだけで、SEOデータの確認や分析、設定変更までが完結する。2026年1月よりベータ公開され、段階的にAIモデルや機能の拡充を実施してきた。

今回の正式リリースでは分析結果をグラフや表で視覚的に表示する機能が追加され、また会話中に特定データを指名し深堀できる「@メンション」機能にも対応した。さらに、これまでメニューを開いて行っていたツール内の多くの設定や管理作業がAIとのチャットだけで可能となる。

チャットで話しかけると表・グラフを使った分析結果が表示される（Amethyst AIサンプル画像）

Amethyst AI正式版ではClaude（Haiku・Sonnet・Opus）やGemini（Flash・Pro）など複数のAIモデルに対応し、用途や予算に応じて「AI Standard」「AI PRO」「AI MAX」の3つのプランから選択できるようになっている。

【関連記事】

・リンクシェア・ジャパン、SEO・AIO・GEO分析ツールにダッシュボード機能を追加

・Ahrefs、生成AIと連携したSEO分析ソリューション「Ahrefs MCP Server」提供

・ミエルカSEO、Google AI Overviewsの出現率を可視化する新機能を追加

・電通デジタル、「∞AI Chat」をリブランディング 10種類の実務特化型AIエージェントを本格提供

・クレッシェンドラボ、顧客を360度の視点で理解して収益化する「AIデータハブ」を提供