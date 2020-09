オーディエンスを「感動させる」コンテンツで見込み顧客の信頼を得る

皆さんは不動産投資について調べたことがあるでしょうか。かつて筆者は仕事の関係で、様々な不動産投資コンサルタント会社を調べていた時期がありました。どの会社のWebサイトにも、不動産知識に関する記事や資料、セミナー情報などが掲載されており、資料請求をすると、不動産の基礎をわかりやすく解説する漫画が届いたこともありました。セミナーでは「不動産投資のこれまでの動き」「ローンの組み方」といった情報が中心で、営業に関する話はごくわずか。当時、「無料でこれだけ勉強させてくれるなんてありがたいな」と感じたことをよく覚えています。

これらはすべて、コンテンツマーケティングの典型的な例です。実は不動産業界は、コンテンツマーケティングが注目される以前からこの手法を用いてきました(コンテンツマーケティングという名称は使われていませんでしたが)。

では、なぜ不動産業界はコンテンツマーケティングと親和性が高いのでしょうか。それは(1)BtoCの商材ではあるものの大きいお金が動く(2)立地や設備など様々な条件が絡み合いわかりにくい、という特性から、顧客が購入までに慎重にならざるを得ないからです。そのためまずは顧客の「信頼」を得るために、誠実かつ積極的に情報を開示する手法が浸透していったのでしょう。そんな不動産業界のコンテンツには、顧客からの信頼を得るためのコンテンツ作りのヒントが豊富にあります。

How Much Money Do I Need to Retire?(退職のためにいくらのお金が必要か?)

7 Toxic Money Habits That Harm Your Financial Future(あなたの未来の財産を害する7つの悪い習慣)

The Ultimate Beginner’s Guide to Saving Money(節約するための究極の初心者用ガイド)