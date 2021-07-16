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アウル、オンラインイベントの動画配信管理プラットフォーム「&Live」を提供開始

　アウルは2021年7月14日（水）より、オンラインイベントのライブ配信管理プラットフォーム「&Live（アンドライブ）」を提供開始した。

　同社は、企業のPRやマーケティング、ライブ配信を支援する企業。今回提供を開始した&Liveでは、利用者が事前にYouTubeやVimeoなどのストリーミングチャネルで配信設定を行った動画の管理をサポートする。

　具体的には、参加者のログイン情報を取得できる「ユーザー管理機能」のほか、有料イベントの開催が可能な「売上管理機能」、参加者への資料配布が行える「資料アップロード機能」などを提供。利用者は動画の視聴URLを&Liveの管理画面に貼り付けると、これらの機能を利用できる。

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