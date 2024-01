「蛙化現象」「＃なぁぜなぁぜ」などトレンドの“裏”にある欲望を分析【電通 2024年の欲望トレンド】

MarkeZine編集部:本記事では、DENTSU DESIRE DESIGN(以下、DDD)が発表した「2024年の欲望トレンド」の事例解説を行っていただきます。2024年の欲望トレンドは以下の6つです。

1つ目の「リアリティ(リアルっぽさ)への収斂」と2つ目の「裏ブラックボックスで表シンプル」の事例は『アレもコレも。現代のトレンドの裏にある「消費者の欲望」を事例で解説』の記事で解説しました。この記事では、残り4つの欲望トレンドとその事例を紹介していただきます。それでは佐藤さん、解説をお願いします。

佐藤:2023年にヒットした作品を分析してみると、そこにはズバリ「メタ」という共通点があります。『怪物』『正欲』『福田村事件』などの映画作品もそうですし、大ヒットしたテレビドラマ『VIVANT』もそうです。ここで挙げた映画作品は、“この映画で言いたかったこと”などのメッセージ・答えのようなものを一切出していません。「明確な答えが与えられない中、色々な視点・考え方を俯瞰で見ることを楽しむ」というような作り方になっています。

「メタ(俯瞰)というカタルシス」の欲望トレンドから見えるのは、複数の視点で情報収集をすること、それ自体に価値を見出す感覚が消費者の中に芽生え始めているということです。

佐藤:たとえば、良い例とは言い難いかもしれませんが「蛙化現象」なるものの本質は、ここにあるのではないかと見ています。蛙化現象の代表例としてよく言われるのが、「彼氏がフードコートで彼女を探してキョロキョロしているのを見ると萎えてしまう」というものですが、エモーショナルに彼氏だけを見ていれば、萎えてしまうことはないはずなんです。その状況をメタ的に俯瞰で見てしまう、メタ的に見る心構えが消費者の中に定着してしまっているがゆえに、「なんかちょっとあの人変かも?」と思ってしまうわけですね。

MarkeZine編集部:蛙化現象をそのように考えたことがありませんでしたが(笑)、たしかに“ゾッコン”状態でエモーショナルに恋人を見ていたら、生じない現象かもしれませんね。

佐藤:もう一つ、わかりやすい身近な例があります。とにかく明るい安村さんが、イギリスの人気TV番組『Britain's Got Talent』でネタを披露されていましたよね。YouTubeで動画をご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。

そのYouTubeで安村さんの動画を見た時のことを思い出していただきたいのですが、みなさん「イギリスで安村さんがどう評価されているのか」をコメント欄で見ませんでしたか? 恐らく、YouTubeであの動画を見た多くの日本人は同じ行動を取っているはずです。

It's the SUPERHERO we all need: Tonikaku | The Final | BGT 2023