Hakuhodo DY ONE、新規事業の立案から実行まで支援する「FusiONE」の提供を開始

Hakuhodo DY ONEは、企業の新規事業支援に特化したコンサルティングサービス「FusiONE(フュージョン)」の提供を開始した。

同サービスでは、アイディエーションからビジネスプランニング、PoC(Proof of Concept)・PoV(Proof of Value)・PoB(Proof of Busines)などのテストマーケティング、事業の本格化まで、テクノロジーを活用した新規事業の創造に必要な全過程を一貫して支援。プロジェクトに応じてビジネスコンサルタント・エンジニア・マーケター・プロダクトデザイナーなど最適な専門家チームを編成し、企業の要望に応じたメンバーの変更にも対応する。

新規事業開発において必要とされる発想やプロダクトデザインなどの「右脳要素」と、ロジックや分析といった「左脳要素」の両面をワンストップで支援し、マーケティングまで見据えた事業構想を実現する。合わせて、企業が持続的に新規事業を開発していけるよう、AIをはじめとするデジタル技術の習得をサポートしていく。

これにより、企業は新規事業の開発におけるスピード・柔軟性を向上させ、事業をスムーズに軌道に乗せることができる。なお、主なコンサルティング領域は以下の通り。

(1)サービスアイディエーション:

デジタルテクノロジーを活用し企業のビジネスを大きく変革し得る新規事業を共創するため、アイディエーションプログラムを通してAIやWeb3.0を活用したビジネスアイデアを探索。新規事業のアイデアが社内から恒常的に生まれる仕組み作りや、そのための人材開発までトータルに支援する。 (2)マーケットリサーチ:

ビジネスコンサルタント・ストラテジックプランナー・UXデザイナーをはじめとした専門家がチームを組み、プロジェクトの目的に最適な手法を組み合わせた市場調査を行う。 (3)事業戦略策定:

5~10年のロードマップを策定し、新規事業を軌道に乗せるために必要な直近のプランと、ビジネスインパクトを最大化していく中長期プランという双方向の視点から、効果的な3ステップの戦略を提案する。 (4)PoC/PoV/PoB:

計画化した事業の実効性や投資対効果、ビジネスモデルとしての実行性を、ビジネスコンサルタント・エンジニア・クリエイター・マーケターなどの混成チームが検証・評価。概念、価値、ビジネスの各段階において実証実験を行い、必要な情報収集・分析を繰り返しながら実行性を確かめていく。 (5)ビジネスローンチ・グロース:

ビジネスの価値を市場に伝え、競合との差別化を確固たるものにするマーケティング戦略の立案・実行を伴走支援。また、ローンチを経て新たに発見したニーズや可能性をふまえ、マーケティング手法の変更やマーケティングの結果をもとにプロダクト開発を進化させるなど、状況に応じて柔軟にチームを編成し事業のサステナブルな成長を実現する。

