【参加無料】2025年上半期のベスト広告は？GO三浦崇宏氏×広告ウヒョー！がディスカッション

9/10-11「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、GOの三浦崇宏氏と「広告ウヒョー！」のコラボセッションをご紹介します。

2025年上半期のベスト広告をディスカッション！

最近見た広告の中で「これは！」と印象的で心に残っているものはありますか？ 日々たくさんの広告を見ているはずなのに、こう聞かれると回答に困る方も多いかもしれません。

本セッションでは、広告専門メディア「広告ウヒョー！」と、GOの三浦崇宏氏が2025年上半期のベスト広告を選出。現代の生活者に響く広告には、どのような共通点があるのか、ディスカッションします。

テレビCMだけでなく、デジタルやPR施策なども含め、より広義に広告を捉えた議論が繰り広げられる予定です。マス、デジタルなどの領域を問わず、多くのMarkeZine読者に響く内容になると思います。

このセッションで学べること 2025年上半期のベスト広告を選出

いまの社会、消費者に響く広告には、どのような共通点があるのか

広告を起点に、社会の潮流を考える

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

