連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

【参加無料】2025年上半期のベスト広告は？GO三浦崇宏氏×広告ウヒョー！がディスカッション

9/10-11「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、GOの三浦崇宏氏と「広告ウヒョー！」のコラボセッションをご紹介します。

2025年上半期のベスト広告をディスカッション！

セッション詳細＆登録は画像をクリック

　最近見た広告の中で「これは！」と印象的で心に残っているものはありますか？　日々たくさんの広告を見ているはずなのに、こう聞かれると回答に困る方も多いかもしれません。

　本セッションでは、広告専門メディア「広告ウヒョー！」と、GOの三浦崇宏氏が2025年上半期のベスト広告を選出。現代の生活者に響く広告には、どのような共通点があるのか、ディスカッションします。

　テレビCMだけでなく、デジタルやPR施策なども含め、より広義に広告を捉えた議論が繰り広げられる予定です。マス、デジタルなどの領域を問わず、多くのMarkeZine読者に響く内容になると思います。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • 2025年上半期のベスト広告を選出
  • いまの社会、消費者に響く広告には、どのような共通点があるのか
  • 広告を起点に、社会の潮流を考える

同日おすすめセッション

9月10日（水）16:05～16:35

『飲食店が“メディア”になる時代―リアルな体験機会の最前線―』

9月10日（水）16:50～17:20

『博報堂ＤＹグループ独自の新規事業開発コンサルティング～AIとクリエイティビティで「ロジックの壁」を突破する手法～』

全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/10 09:00 https://markezine.jp/article/detail/49696

