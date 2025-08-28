【30分で押さえる】AIで変わる新たな検索・購買体験。今必要なGEO施策とは？　9/10開催・無料

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AIで変わる新たな検索・購買体験。今必要なGEO施策とは？

ChatGPTなどの生成AIの登場により、生活者の情報探索／購買体験も大きく変わりつつあります。デジタルでの接点もさらに多様化が進み、生成AIに向けた取り組みなども乱立する様相です。

10日（水）14:35～15:05に行われるセッション「SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策」では、どう生活者の情報探索／購買体験が変わるのか。それに合わせた施策には何が必要なのか。いまブランドが取り組むべき生成AIに対応した施策“GEO （通称 AI SEO、LLMO）” の最新情報をお話します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 生成AI時代の検索・購買行動の変化

ブランドが取り組むべきGEO施策（AI SEO／LLMO）の最新動向

多様化するデジタル接点に対応した施策の戦略の考え方

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら