連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

【30分で押さえる】AIで変わる新たな検索・購買体験。今必要なGEO施策とは？　9/10開催・無料

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AIで変わる新たな検索・購買体験。今必要なGEO施策とは？

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　ChatGPTなどの生成AIの登場により、生活者の情報探索／購買体験も大きく変わりつつあります。デジタルでの接点もさらに多様化が進み、生成AIに向けた取り組みなども乱立する様相です。

　10日（水）14:35～15:05に行われるセッション「SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策」では、どう生活者の情報探索／購買体験が変わるのか。それに合わせた施策には何が必要なのか。いまブランドが取り組むべき生成AIに対応した施策“GEO （通称 AI SEO、LLMO）” の最新情報をお話します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • 生成AI時代の検索・購買行動の変化
  • ブランドが取り組むべきGEO施策（AI SEO／LLMO）の最新動向
  • 多様化するデジタル接点に対応した施策の戦略の考え方

同日おすすめセッション

9月10日（水）13:40～14:20

接客AIエージェントが売上を伸ばす：チャットボットを超える能動型AI接客体験とは？

9月10日（水）16:50～17:20

「空気を読まないAI」×「マーケターの知見」の共創で実現する、AI時代のヒット商品の作り方

全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/28 07:30 https://markezine.jp/article/detail/49763

イベント

