MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Autumn

「TikTok Shop」の波にどう乗るか？キーパーソンが語る最新動向＆攻略法【9/10開催・無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

TikTok Shopの波にどう乗るか？

　縦型ショート動画の視聴が日常となった今、新たなECチャネルとして「TikTok Shop」が急速に市場の注目を集めています。

　10日（水）17:35～18:05に行われるセッション「次世代EC「TikTok Shop」の波にどう乗るか？～当たる！広がる！売れる！～」では、TikTok for Business Japanの高倉氏とGMO NIKKOの加藤氏が登壇。アドブシの新井氏がモデレーターを務め、TikTokの最新状況や今後の動向、TikTok Shopで拡販を実現するノウハウについて解説します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • TikTok for Business Japanが語るTikTokの最新状況と今後の動向
  • TikTok Shopで拡販を実現するノウハウ
  • 「当たる」体験を通じた爆発的なシェア行動の喚起とエンゲージメント向上の新手法

同日おすすめセッション

9月10日（水）14:35～15:05

SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策

9月10日（水）16:50～17:20

「空気を読まないAI」×「マーケターの知見」の共創で実現する、AI時代のヒット商品の作り方

全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

2025/09/02 09:30 https://markezine.jp/article/detail/49810

