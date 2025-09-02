「TikTok Shop」の波にどう乗るか？キーパーソンが語る最新動向＆攻略法【9/10開催・無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報
半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。
本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。
TikTok Shopの波にどう乗るか？
縦型ショート動画の視聴が日常となった今、新たなECチャネルとして「TikTok Shop」が急速に市場の注目を集めています。
10日（水）17:35～18:05に行われるセッション「次世代EC「TikTok Shop」の波にどう乗るか？～当たる！広がる！売れる！～」では、TikTok for Business Japanの高倉氏とGMO NIKKOの加藤氏が登壇。アドブシの新井氏がモデレーターを務め、TikTokの最新状況や今後の動向、TikTok Shopで拡販を実現するノウハウについて解説します。
参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。
このセッションで学べること
- TikTok for Business Japanが語るTikTokの最新状況と今後の動向
- TikTok Shopで拡販を実現するノウハウ
- 「当たる」体験を通じた爆発的なシェア行動の喚起とエンゲージメント向上の新手法
同日おすすめセッション
9月10日（水）14:35～15:05
9月10日（水）16:50～17:20
MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要
・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部