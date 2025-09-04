AI活用は「待ったなし」　Web制作・運用における「AI自動化」の実践策【9/11開催・無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

明日から使える業務効率化と未来のマーケティング戦略

生成AIが急速に進化し、顧客との接点は「AIエージェント」を介する新しい時代へと移行しつつあります。

11日（木）16:05～16:35に行われるセッション「エージェントAI時代のマーケティングの未来と、Web制作におけるAI自動化の実践策」では、AIの普及が顧客行動に及ぼす変化や、業務効率化にとどまらない未来の展望を示すとともに、待ったなしとなったマーケティングでの活用状況を解説します。特にWeb構築や運用における具体的なAI活用事例を取り上げ、戦略と実践の両面からマーケティングの未来を描き出します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 急速なAIの普及が顧客行動にどのような影響を与えるのか

業務効率化の観点だけでなく、顧客の変化にも注目することで描ける未来像

一方で、現実的なマーケティング活用はすでに待ったなしの状況にあること

具体的なマーケティングプロジェクト、特にWeb構築・運用におけるAI活用の実態

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

