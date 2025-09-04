×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

AI活用は「待ったなし」　Web制作・運用における「AI自動化」の実践策【9/11開催・無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

明日から使える業務効率化と未来のマーケティング戦略

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　生成AIが急速に進化し、顧客との接点は「AIエージェント」を介する新しい時代へと移行しつつあります。

　11日（木）16:05～16:35に行われるセッション「エージェントAI時代のマーケティングの未来と、Web制作におけるAI自動化の実践策」では、AIの普及が顧客行動に及ぼす変化や、業務効率化にとどまらない未来の展望を示すとともに、待ったなしとなったマーケティングでの活用状況を解説します。特にWeb構築や運用における具体的なAI活用事例を取り上げ、戦略と実践の両面からマーケティングの未来を描き出します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • 急速なAIの普及が顧客行動にどのような影響を与えるのか
  • 業務効率化の観点だけでなく、顧客の変化にも注目することで描ける未来像
  • 一方で、現実的なマーケティング活用はすでに待ったなしの状況にあること
  • 具体的なマーケティングプロジェクト、特にWeb構築・運用におけるAI活用の実態

同日おすすめセッション

9月11日（木）10:55～11:35

ゴルフダイジェスト・オンラインが取り組む、顧客体験データとAIで最速・最大の効果を上げるUX改善術

9月11日（木）16:50～17:20

“勝ち訴求”のその先へ：AI時代の獲得クリエイティブとは

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/04 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49811

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望 NEW
  2. 2
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  3. 3
    AI活用により「定性×定量」の調査を実現！楽天インサイトに聞く、AI時代のマーケティングリサーチ NEW
  4. 4
    キーワードはNOTタイパ、ご自愛、開拓。変化する“映え”の最新トレンド NEW
  5. 5
    口コミが出づらい商材は「コミュニケーション文脈」がカギ。高難易度でも着実に成果につなげるSNS活用術 NEW
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  8. 8
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  9. 9
    AI時代、BtoBのコンテンツマーケはどう変わる？カギは「情報の伝達」ではなく「価値体験の創出」へ
  10. 10
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  1. 1
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  4. 4
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  6. 6
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  9. 9
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  10. 10
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所