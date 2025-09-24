東京は福岡の12倍の人流規模／情報メディアはYouTube利用が全エリア首位に【ジオテクノロジーズ】

ジオテクノロジーズは、渋谷・東京・名古屋・大阪・福岡の5エリアにおけるメディア利用・広告接触実態調査の結果を公開した。以下、一部内容を紹介する。

東京は福岡の12倍の人流規模、大阪も西日本で存在感

まず、2025年6月の歩行者データを可視化した結果、東京エリアは福岡に比べ約12倍の路線利用者数という差が明らかになった。また、大阪梅田・北新地駅は在来線利用者数で渋谷駅に近く、西日本の広告拠点としての存在感が確認できた。

各エリアの歩行者人流可視化（2025年6月）

平日 路線平均利用者数（2025年6月・推計）（タップで画像拡大）

YouTube利用率が全エリアで首位、テレビは年代差が大きい

次に情報メディアについて調べると、YouTubeの利用率はすべてのエリア・年代で最も高かった。特に20～30代では7割弱、60代以上でも5割を超えた。

情報メディア利用率 上位10項目（全体）（タップで画像拡大）

一方、テレビ番組の利用は60代以上が7割超なのに対し、20代では3～4割と世代間で差が見られた。

SNS利用はエリアによる違いが鮮明に

続いて、SNS利用に関しては、X（旧Twitter）が渋谷で48.5％と最も高く、名古屋で35.2％と最低だった。TikTokは福岡28.9％、東京21.0％となるなど、エリアごとに特徴が現れた。

Instagramは女性優位、Xは年代差が顕著、TikTokは限定的

SNSごとに見ていくと、Instagramは全エリアで女性の利用率が男性を上回り、特に渋谷・福岡の20代女性は約7割と高い利用率を示した。

Xは年代差が大きく、20代で約6割だったが60代では2割程度だった。TikTokは20代で中心的に利用されているが、他と比べて限定的なメディアに留まった。

首都圏は交通広告接触率高、地方都市はSNS広告が優位

また、OOH広告の接触は渋谷・東京・大阪など首都圏で高かった。渋谷の電車中吊り広告への接触率は40.5％、駅構内広告は31.1％におよぶ一方、福岡はそれぞれ21.8％、17.4％と、首都圏と地方都市で約2倍の違いが出た。

接触広告媒体 上位10項目（全体）（タップで画像拡大）

調査概要

調査期間：2025年7月9日～7月13日

調査方法：Geo-Research（ポイ活アプリ「トリマ」内アンケート機能によるインターネット調査）

調査対象：2025年6月1日〜30日に各対象エリアに60分以上滞在した20歳以上のトリマユーザー

抽出エリア：渋谷、東京、大阪、名古屋、福岡

有効回収数：5,001サンプル

